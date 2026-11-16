HSV-Abwehrstar Luka Vuskovic trank bei der Premiere der Doku "Akte Vuskovic" in Hamburg Tränen. Er sprach über den Dopingfall seines Bruders Mario.

Luka Vuskovic, der aktuelle Abwehrstar des englischen Erstligisten Brighton, kehrte emotionale nach Hamburg zurück. Der 19-jährige Kroate reiste in die Hansestadt, um die Uraufführung der Doku mentation "Akte Vuskovic" zu besuchen. Der Film beleuchtet den komplexen Doping fall seines älteren Bruders Mario Vuskovic, der einst für den Hamburg er SV spielte. Dieser Besuch markierte einen tiefen persönlichen Moment für den jungen Fußballprofi, der sich den familiären Belastungen der vergangenen Jahre stellen musste.

Emotionale Premiere im Cinemaxx am Dammtor

Die Premiere im Cinemaxx am Dammtor zog rund tausend Gäste an. Schon während der Vorführung der fast zweistündigen Dokumentation zeigte Luka Vuskovic deutliche emotionale Reaktionen. Mehrmals wurden seine Augen feucht, als die Geschehnisse auf der Leinwand dargestellt wurden. Der Abend wurde noch bewegender durch das gemeinsame Interview auf der Bühne direkt im Anschluss an den Film. Hier trat der Bruder des Dopingsüchters vor die Öffentlichkeit und sprach offen über die anstrengende Situation.

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"Mein Herz klopft immer noch ganz schnell", gestand Luka Vuskovic den Anwesenden. Er fügte hinzu, dass es ihm schwer falle, seinem Bruder in die Augen zu sehen. Dies geschah vor dem Hintergrund, dass der Film die gesamte vierjährige Sperre wegen der Einnahme des verbotenen Substanz Epo detailliert beleuchtet. Die Dokumentation bietet zudem intime Einblicke in die Haltung der Familie Vuskovic, die die Unschuld Marios bis heute vehement verteidigt und gemeinsam mit der Mutter Sanja vor Gericht um die Wiederherstellung des guten Namens kämpft.

Marios Comeback und aktuelle sportliche Lage

Neben den emotionalen familiären Aspekten stand auch die aktuelle sportliche Entwicklung im Fokus. Mario Vuskovic, der am Montag seinen 25. Geburtstag feierte, gab bereits kurz vor der Premiere sein Comeback im Testspiel gegen den Jugendklub Hajduk Split. Das Duell endete mit einem 1:1-Unentschieden. Luka Vuskovic äußerte sich nach dem Spiel sehr positiv über die Leistung seines Bruders. Er urteilte, dass Mario sein erstes Spiel nach langer Pause mehr als gut gemeistert habe.

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Luka war nicht bei diesem Testspiel anwesend, da er mit der kroatischen Nationalmannschaft auf dem Platz stand. Kroatien gewann dabei mit 2:1 gegen Tschechien. Aufgrund dieses Einsatzes konnte er erst am Montag nach Hamburg reisen. Aktuell arbeitet Mario Vuskovic hart daran, sich einen Platz im Kader von Werder Bremen zu sichern. Die Familie, angeführt durch den ebenfalls im Film gezeigten Vater Daniel, unterstützt ihn dabei weiterhin voll und ganz. Die Doku zeigt auch private Meilensteine, etwa die Verlobung von Mario mit seiner langjährigen Freundin Barbara.

Rückblick auf die Zeit beim HSV und Zukunft in England

Als der HSV-Abwehrstar der Vorsaison blickte Luka Vuskovic bei der Frage nach seinen liebsten Erinnerungen in Hamburg ebenfalls emotional zurück. Er sagte, dass er alles vermisse, vom Training über die Fans bis hin zum einfachen Aufwachen morgens im Bett in der Hansestadt. Dennoch betonte er klar, dass er die Erfahrungen in Hamburg nicht mit seiner aktuellen Zeit bei Brighton vergleicht. Diese beiden Kapitel seiner Karriere seien unterschiedlich und lassen sich nicht direkt gegenüberstellen.

In England läuft die Saison für den 19-Jährigen derzeit hervorragend. Brighton belegt sensationell den zweiten Platz in der Premier League. Luka ist dort eine unverzichtbare Stütze in der Abwehrkette. Seine Leistungen tragen maßgeblich zum Erfolg des Clubs aus Südengland bei. Der Besuch in Hamburg diente somit nicht nur der Aufarbeitung der Vergangenheit, sondern auch der Ablenkung von der intensiven Premier-League-Saison. Die Dokumentation stellt nun eine Brücke zwischen der schweren familiären Bürde und der laufenden professionellen Laufbahn dar.