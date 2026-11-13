Brighton & Hove Albion verlangt 100 Millionen Euro für Luka Vuskovic. Der Defensivstar ist teuerster Abwehrspieler der Geschichte, falls die Summe fließt.

Der kroatische Innenverteidiger Luka Vuskovic hat sich bei Brighton & Hove Albion bereits in den nächsten Spielabschnitt vorgewählt, obwohl er noch nicht lange beim englischen Premier-League-Klub aktiv ist. Gemeinsam mit seinem Trainer Fabian Hürzeler führt er die Mannschaft überraschend auf den zweiten Tabellenrang und festigt seinen Status als einer der auffälligsten jungen Abwehrspieler des europäischen Fußballs. Seine Leistungen bleiben dabei nicht unbemerkt, was den Druck auf die Vereinsführung erhöht, ihn langfristig zu binden, da mehrere Top-Clubs Interesse signalisieren.

Höchste Transfersumme für einen Abwehrspieler

Laut Informationen des Senders Sky müsste ein interessierter Klub mindestens 100 Millionen Euro für die Ablöse des 19-Jährigen auf den Tisch legen, um ihn aus dem Kader von Brighton & Hove Albion herauszulösen. Ein Wechsel zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München gilt vor diesem Hintergrund als kaum realistisch, da die geforderte Summe selbst für den finanzstärksten Klub in Deutschland eine extreme Ausnahme darstellt. Sollte der Transfer tatsächlich zustande kommen, würde Vuskovic den kroatischen Landeskollegen Josko Gvardiol als teuersten Verteidiger in der Geschichte des Fußballs ablösen. Manchester City hatte für Gvardiol im Jahr 2023 rund 90 Millionen Euro an RB Leipzig gezahlt.

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Hamburger SV und Tottenham Hotspur im Vorfeld

Die aktuelle Karriere von Luka Vuskovic ist von schnellen Wechseln und hochkarätigen Stationen geprägt. In der Spielzeit 2025/26 hatte der Innenverteidiger beim Hamburger SV in die Herzen der Fans gespielt. Auf Leihbasis absolvierte er insgesamt 30 Pflichtspiele und zeichnete sich mit sechs Toren aus, denen er noch eine zusätzliche Torvorlage hinzufügen konnte. Obwohl die Hamburger den Kroatien gerne langfristig halten wollten, fehlte ihnen finanziell die Möglichkeit, eine Weiterbeschäftigung zu finanzieren.

Anschließend kehrte er zunächst zu seinem Stammverein Tottenham Hotspur zurück. Dieser verkaufte den jungen Defensivakteur daraufhin für 54 Millionen Euro an Brighton & Hove Albion . Bei den Engländern unterzeichnete Vuskovic einen langfristigen Vertrag, der bis ins Jahr 2031 läuft und die Option auf ein weiteres Jahr vorsieht. Unter der Ägide von Cheftrainer Fabian Hürzeler hat sich der Abwehrspieler einen festen Platz in der Startelf sichert.

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Leistungsdaten und aktuelle Formkurve

In der laufenden Saison zeigt sich der kroatische Nationalmannschaftsspieler in ausgezeichneter Form und trägt maßgeblich zum Erfolg der Mannschaft bei. Bereits in der laufenden Spielzeit kommt er auf 16 Pflichtspieleinsätze für Brighton & Hove Albion . Dabei konnte er bisher ein Tor erzielen und zwei weitere Treffer vorbereiten. Seine technischen Fähigkeiten im Passspiel sowie seine Sicherheit im Zweikampf machen ihn zu einer unverzichtbaren Größe in der Defensive von Brighton & Hove Albion .

Zukunft unsicher trotz hoher Wertentwicklung

Trotz der beeindruckenden Statistiken und der hohen Einschätzung durch die Experten ist ein Abschied aus Brighton & Hove Albion nach dieser Saison keineswegs eine beschlossene Sache. Die Vereinsführung rund um Manager Fabian Hürzeler scheint an dem Talent festzuhalten, da es im Zentrum des sportlichen Konzeptes steht. Allerdings bleibt die Gefahr eines Abwurfs bestehen, sollte eine derartige Rekordsumme wie die geforderten 100 Millionen Euro geboten werden, die finanziell kaum zu verweigern wäre. Derzeit liegt der Fokus jedoch darauf, die aktuelle Aufwärtskurve mit den Spielern wie Vuskovic fortzusetzen und die Position in der Premier League zu festigen.