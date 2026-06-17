Luka Vuskovic: Eine Herausforderung bei der WM 2026

Luka Vuskovic, 19, ist ein junger Abwehrspieler, der in Hamburg zum Bundesliga-Star wurde. Er möchte bei der WM 2026 sportlich nachlegen und dabei Harry Kane auszuschalten.

Luka Vuskovic , 19, ist ein junger Abwehrspieler, der in Hamburg zum Bundesliga-Star wurde. Er hatte einen großen Anteil am Klassenerhalt des HSV und möchte bei der WM 2026 sportlich nachlegen.

Dabei steht er vor einer Herausforderung: Superstar Harry Kane auszuschalten. Denn mit Kroatien trifft Vuskovic im ersten Gruppenspiel auf einen der Favoriten: England. Vuskovic sagt, dass Harry Kane ein unglaublicher Stürmer ist, der jede Sekunde fokussiert sein muss, weil er eine Maschine ist, die jede Chance eiskalt ausnutzt. Vuskovic hat bereits zweimal gegen ihn gespielt und seine Erfahrungen gesammelt.

Beim ersten Spiel gab es ein 0:5 für den HSV, aber im Rückspiel holte der HSV ein 2:2. Vuskovic greift auch auf Daten der HSV-Analysten zurück, die Kanes Spielweise von A bis Z durchleuchtet haben. Der Jungstar fühlt sich wohl im Kreis der kroatischen Nationalmannschaft, die bei der WM 2022 in Katar Dritter wurde. Vuskovic traut Kroatien ein starkes Abschneiden zu und ist sehr glücklich und stolz, dabei zu sein.

Vor allem mit Kroatiens Superstar Luka Modric in einer Mannschaft spielen zu dürfen, hat für ihn eine große Bedeutung, weil Modric ein Vorbild ist, nicht nur als Spielmacher. Modric ist ein Top-Kapitän, der in allen Belangen Professionalität zeigt. Er ist kein aggressiver, sondern bewusster Leader





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