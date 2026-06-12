Der Innenverteidiger Luka Vuskovic soll sich mit dem Premier-League-Klub Brighton & Hove auf einen Wechsel verständigt haben. Der 19-jährige Kroate hat sich in der vergangenen Spielzeit mit starken Leistungen in die Notizbücher der absoluten Top-Klubs gespielt.

Luka Vuskovic soll sich mit Brighton & Hove auf einen Wechsel verständigt haben. Der Innenverteidiger , der sich derzeit mit der kroatischen Nationalmannschaft auf die WM vorbereitet, soll sich nach Gesprächen mit Brighton-Coach Fabian Hürzeler für einen Wechsel entschieden haben.

Allerdings schreibt Sky, dass Brighton ein Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro abgegeben habe. Luka Vuskovic hat sich in der vergangenen Spielzeit mit starken Leistungen in die Notizbücher der absoluten Top-Klubs gespielt, auch der FC Barcelona soll interessiert sein. Für den Aufsteiger absolvierte er 30 Pflichtspiele, erzielte dabei sechs Tore, bereitete einen weiteren Treffer vor. Der Marktwert des Kroaten liegt bei 60 Millionen Euro.

Sein Vertrag bei den Spurs läuft noch bis 2030. Vuskovic hatte über seine Zukunft gesprochen, wollte auch einer Zusammenarbeit mit dem neuen Tottenham-Coach Roberto de Zerbi keine Absage erteilen. Er hofft, dass sie in Zukunft erfolgreich sein werden. Vuskovic würde dadurch international spielen, allerdings nur in der Conference League





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