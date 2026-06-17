Luka Vuskovic trifft auf Harry Kane: Kroatiens Jungstar bereit für die WM-Herausforderung

Luka Vuskovic, der ehemalige Hamburger SV-Spieler, trifft im ersten WM-Spiel auf England und Superstar Harry Kane. Der kroatische Jungstar spricht im Interview mit SPORT BILD über die Herausforderung, Kane auszuschalten, und seine Erwartungen an die Weltmeisterschaft in Katar.

Mit der Weltmeisterschaft in Katar steht für Luka Vuskovic (19) das erste große Turnier auf dem Programm. Im Auftaktspiel trifft der ehemalige Hamburger SV-Spieler auf keinen Geringeren als England und Superstar Harry Kane (32).

Eine echte Herausforderung für Vuskovic, der in der vergangenen Bundesligasaison bereits zweimal auf Kane traf.

'Harry Kane ist ein unglaublicher Stürmer. Wir müssen jede Sekunde fokussiert sein. Denn er ist eine Maschine, er nutzt beinahe jede Chance eiskalt aus. Das macht ihn so gefährlich', sagt Vuskovic im Interview mit SPORT BILD.

In der kroatischen Nationalmannschaft fühlt sich Vuskovic wohl und traut seinem Team ein starkes Abschneiden zu. Besonders beeindruckt ist er von Luka Modric (40), den er als Vorbild und bewussten Leader describes





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