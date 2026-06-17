Luka Vuskovic vor WM-Debüt: Das Duell mit Harry Kane und die Führungsrolle von Luka Modric

Der junge kroatische Innenverteidiger Luka Vuskovic spricht im Interview über sein WM-Debüt gegen England, die Herausforderung Harry Kane zu verteidigen und den Einfluss von Kapitän Luka Modric.

Luka Vuskovic gibt am Mittwoch mit Kroatien sein WM-Debüt gegen England. Mit Harry Kane als direktem Gegenspieler wartet eine echte Mammutaufgabe. In einem Interview mit "Sport Bild" verrät der Ex-Hamburger, dass er sich schon frühzeitig auf das Spiel der Kroaten gegen die "Three Lions" vorbereitet hat.

In der vergangenen Bundesliga-Saison erfuhr Vuskovic am eigenen Leib, wie es ist, Harry Kane zu verteidigen.

"Harry Kane ist ein unglaublicher Stürmer. Wir müssen jede Sekunde fokussiert sein. Denn er ist eine Maschine, er nutzt beinahe jede Chance eiskalt aus. Das macht ihn so gefährlich", sagte er.

So musste der junge kroatische Innenverteidiger in der Bundesliga eine 0:5-Hinspielpleite gegen die Bayern einstecken. Dabei gelang Kane ein Doppelpack. Auch im Rückspiel (2:2) war der Engländer einmal erfolgreich. Jetzt soll Kane am besten ohne Tor bleiben.

Im Interview verrät der 19-Jährige, dass er Englands Starstürmer genau analysiere. Dabei greift er offenbar auch auf Daten seines Ex-Vereins zurück: "Kane ist ein unglaublicher Stürmer, der sich auch immer wieder gerne zurückfallen lässt, um das Spiel von hinten heraus aufzubauen. Das macht ihn zusätzlich so stark.

" Vuskovic über das Team und Kapitän Luka Modric Viel Lob erhält auch das eigene Team - allen voran Luka Modric. "Er ist unglaublich, weil er einfach ein Top-Kapitän ist. In allen Belangen. Von ihm kann man sich so viel abschauen, allein seine Professionalität.

Er ist kein aggressiver, sondern bewusster Leader", sagt Vuskovic über seinen Kapitän. Mit Blick auf das kroatische Team äußert der 19-Jährige: "Wir haben eine starke Mannschaft, die viel erreichen kann. Ich bin sehr glücklich und stolz, dabei zu sein.

" Der Mannschaft scheint der Vuskovic offenbar viel zuzutrauen. Warum auch nicht? Bei den vergangenen Turnieren schlossen die Kroaten gut ab. Bei der WM 2018 in Russland mussten sie sich erst im Finale geschlagen geben.

Die WM 2022 in Katar beendete man auf Platz drei. Ob das junge Talent Routinier Harry Kane im Griff hat und ob es diesmal vielleicht sogar für den ganz großen Titel reicht, bleibt abzuwarten. Die bevorstehende Weltmeisterschaftsbegegnung zwischen Kroatien und England steht im Zeichen eines spannenden Duells: der junge kroatische Innenverteidiger Luka Vuskovic gegen den erfahrenen englischen Kapitän und Topstürmer Harry Kane.

Vuskovic, 19 Jahre alt und freshly aus der Bundesliga zum kroatischen Nationalteam gestoßen, spricht im Interview mit Sport Bild über seine Erwartungen und die Herausforderungen, die auf ihn zukommen. Er betont die außergewöhnliche Qualität Kanes, der sowohl als Zielspieler als auch als Spielmacher agieren kann, und beschreibt, wie wichtig es sei, über die gesamte Spielzeit hinweg hochkonzentriert zu bleiben.

Dabei bezieht er sich auch auf seine eigenen Erfahrungen aus der Bundesliga, in der er gegen Kane und die Bayern München mehrere deutliche Niederlagen hinnehmen musste. Seine Bewunderung für den Mannschaftskapitän Luka Modric ist offensichtlich. Vuskovic hebt die Führungsqualitäten und die vorbildliche Professionalität des älteren Spielers hervor, der nicht durch Aggression, sondern durch bewusstes Handeln überzeugt. Diese Einstellung prägt auch das kroatische Team, das in den letzten beiden Weltmeisterschaften jeweils das Finale bzw. das Spiel um Platz drei erreichte.

Vuskovic zeigt sich stolz, Teil dieser Mannschaft zu sein, und traut dem Team erneut einen tiefen Turnierlauf zu. Die Frage bleibt, ob die kroatische Abwehr den gefährlichen Kane bändigen kann und ob Kroatien diesmal den ganz großen Titel gewinnen kann. Die Partie verspricht also hochinteressant zu werden: Ein aufstrebendesAbwehrtalent gegen einen der besten Stürmer der Welt, unterstützt von einer erfahrenen kroatischen Mannschaft um einen Ausnahmekapitän. Vuskovic hat Respekt, aber keine Angst.

Er hat Kane studiert, weiß um dessen Stärken und wird versuchen, mit der nötigen Disziplin und der Unterstützung seiner Mitspieler den Engländer zu neutralisieren. Gleichzeitig hofft er, von Modric und den anderen Routiniers zu lernen und seinen Teil zum Erfolg des Teams beizutragen. Die WM-Begegnung wird zeigen, ob Kroatien erneut zu den Topfavoriten gehört und ob Vuskovic sein Debüt erfolgreich gestalten kann





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