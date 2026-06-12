Luka Vuskovic: Wechsel zu Brighton & Hove Albion in der Schwebe

Der kroatische Abwehrspieler Luka Vuskovic hat sich nach überzeugenden Gesprächen mit Brighton-Trainer Fabian Hürzeler für einen Wechsel ausgesprochen, doch Tottenham Hotspur fordert eine deutlich höhere Ablöse als das von Brighton gebotene Angebot von 35 Millionen Euro. Der 19-Jährige, der zuletzt leihweise beim Hamburger SV spielte, steht vor einer wichtigen Karriereentscheidung.

Der kroatische Abwehrspieler Luka Vuskovic steht im Mittelpunkt eines potenziellen sensationellen Transfer s. Nach überzeugenden Gesprächen mit Fabian Hürzeler , dem Trainer von Brighton & Hove Albion , scheint sich der 19-Jährige für einen Wechsel von Tottenham Hotspur zum englischen Premier-League-Klub entschieden zu haben.

Dies berichtet der Nachrichtensender Sky. Vuskovic, der in der vergangenen Saison leihweise beim Hamburger SV in der 2. Bundesliga spielte, konnte dort mit herausragenden Leistungen auf sich aufmerksam machen. In 30 Pflichtspielen erzielte der Innenverteidiger sechs Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor, was ihn für viele europäische Top-Klubs interessant machte.

Auch der FC Barcelona wird demnach als Interessent geführt. Sein Marktwert wird auf etwa 60 Millionen Euro geschätzt, während sein Vertrag bei Tottenham bis 2030 läuft. Dennoch gibt es erhebliche Hürden für einen Transfer. Brighton & Hove Albion soll ein Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro abgegeben haben, was deutlich unter den Vorstellungen von Tottenham Hotspur liegt.

Die Spurs erwarten nach Informationen des Berichts etwa das Doppelte, also rund 70 Millionen Euro, um den Spieler abzugeben. Dies macht einen Wechsel aktuell als unwahrscheinlich, da die beiden Klubs finanziell weit auseinanderliegen.

Zudem hatte Vuskovic selbst zuletzt betont, dass er sich noch nicht entschieden habe und zunächst mit dem neuen Tottenham-Trainer Roberto de Zerbi zusammenarbeiten wolle. Er äußerte Respekt vor de Zerbi, den er für einen Top-Trainer halte, und schloss eine Zusammenarbeit nicht aus.

Allerdings sind ihm auch höherklassige sportliche Perspektiven wichtig, die er in Brighton nur begrenzt finden würde, da der Klub in der kommenden Saison nur in der Conference League spielt, während Tottenham in der Premier League und möglicherweise in höheren europäischen Wettbewerben antritt. Die Entscheidung von Luka Vuskovic wird also von mehreren Faktoren abhängen. Neben der sportlichen Perspektive spielen sicher auch die persönliche Entwicklung, die Rolle unter dem jeweiligen Trainer und wirtschaftliche Aspekte eine Rolle.

Brighton & Hove Albion hat unter Trainer Fabian Hürzeler, der zuvor beim FC St. Pauli erfolgreich arbeitete, in der vergangenen Saison den achten Platz in der Premier League erreicht und etabliert sich langfristig im oberen Mittelfeld. Ein Spieler wie Vuskovic könnte die Defensive weiter stärken und den Klub international konkurrenzfähiger machen.

Für Tottenham wäre ein Verkauf zu einem hohen Preis wichtig, um die finanziellen Mittel für mögliche Neuverpflichtungen zu generieren, besonders nachdem man den Spieler eine Saison ausleihen ließ und er sich dennoch nicht dauerhaft durchsetzen konnte. Der 19-Jährige wird seine Zukunft also sorgfältig abwägen müssen, ob er den Schritt zu einem ambitionierten Premier-League-Klub wie Brighton wagt oder auf die Chance bei Tottenham setzt, unter einem renommierten Trainer wie de Zerbi den Durchbruch zu schaffen





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