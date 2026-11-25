Stefan Kretzschmar und Lukas Herburger enthüllen im Buch HARZBLUT ein absurd-es Kaltes Ritual bei den Füchsen Berlin vor dem Champions-League-Viertelfinale am 6. Mai 2026.

Der deutsche Handballverein Füchse Berlin hat am 6. Mai 2026 im Viertelfinale der Champions League ein historisches Spiel gegen den ungarischen Verein Veszprém HC gewonnen und damit den Einzug ins Final Four nach Köln sichergestellt. Dieses bemerkenswerte sportliche Ereignis wurde maßgeblich durch ein ungewöhnliches Mannschaftsritual geprägt, das vom Cheftrainer Lukas Herburger eingeführt wurde und im neuen Buch " HARZBLUT Das Handball-Manifest" der Handball-Legende Stefan Kretzschmar detailliert beschrieben wird. Das Buch, das von Kretzschmar und Daniel Duhr verfasst wurde, umfasst 273 Seiten und analysiert die tiefgreifenden psychologischen und sozialen Mechanismen, die professionellen Mannschaftssport antreiben, wobei das Ritual um ein Bier als zentrales Element der Teamkohäsion hervorgehoben wird.

Das Bier-Ritual als verbindendes Element der Mannschaft

Stefan Kretzschmar erläutert in seinem gemeinsamen Werk mit Daniel Duhr, dass es im Profisport Rituale gibt, die in keinem Athletikhandbuch verzeichnet sind, aber für die mentale Stabilität und den Zusammenhalt einer Profimannschaft von enormer Bedeutung sein können. Trainer Lukas Herburger etablierte für die Spielzeit 2025/26 die strikte Regel, dass am Tag vor jedem Spiel ein Bier getrunken werden muss. Diese Regel war zwar nicht verpflichtend für alle Teammitglieder, doch diejenigen, die daran teilnahmen, bildeten eine geschlossene Gruppe, die durch eine eigene WhatsApp-Gruppe koordiniert wurde. Der Verzehr des Bieres erfolgte normalerweise direkt nach dem Abschlusstraining, wobei das Ziel nicht der Alkoholkonsum an sich war, sondern die Schaffung von Verbindlichkeit, Spaß und einer gemeinsamen, inneren Logik, die in der zunehmend optimierten und gemessenen Welt des Profisports fehlte. Wer das Ritual nicht einhalten konnte, musste dies durch ein Foto in der WhatsApp-Gruppe dokumentieren, was den Druck auf die Einhaltung des Rituals erhöhte und die Gemeinschaftsstärke unterstrich.

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Lasse Anderssons Rückkehr aus dem Krankenhaus

Die Ausgangslage vor dem entscheidenden Rückspiel gegen Veszprém am 6. Mai 2026 war extrem angespannt, da das Hinspiel in Ungarn mit 34:35 verloren gegangen war und ein Heimsieg unerlässlich war, um die Qualifikation für das Final Four in Köln zu erreichen. In dieser kritischen Phase lag der entscheidende Spieler und Shooting-Star Lasse Andersson mit einem schweren Magen-Darm-Infekt im Krankenhaus, was dazu führte, dass niemand ernsthaft damit rechnete, dass er in der Lage sein würde, auf dem Feld zu stehen. Kurz vor dem Spielumlauf, ungefähr 75 Minuten vor dem Anpfiff, erschien Lasse Andersson jedoch plötzlich in der Max-Schmeling-Halle in Berlin, direkt aus dem Krankenhaus und praktisch vom Infusionstropf kommend. Seine Teilnahme war ein Wunder an Willenskraft, und er schaffte es nicht nur, im Kader zu stehen, sondern auch sechs Tore zu erzielen, was als erster Akt des Wahnsinns im Rahmen dieses außergewöhnlichen Abends gewertet wird.

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Die logistische Herausforderung vor dem Siebenmeterwerfen

Das Spiel selbst endete nach 60 Minuten Unentschieden mit einem Treffer für Berlin, was zu einer Verlängerung und schließlich zum entscheidenden Siebenmeterwerfen führte, das die Füchse mit 35:33 gewannen. Unmittelbar vor diesem entscheidenden Moment ging Trainer Lukas Herburger zu Lasse Andersson, der wahrscheinlich immer noch unter den Folgen des schweren Infekts litt, und fragte ihn ernsthaft, ob er das vorgeschriebene Ritualbier getrunken habe. Da Lasse Andersson im Krankenhaus war, hatte er diese Pflicht naturgemäß nicht erfüllen können, was für Herburger ein unhaltbarer Zustand war, der die kosmische Ordnung der Mannschaft gefährdete. Um diese Lücke zu schließen und das Ritual komplett zu machen, kommandierte Herburger seinen Mitspieler Fabian Wiede in die Kabine, trotz dessen kurz zuvor erfolgter Knieoperation und dessen fragiler physischer Verfassung. Fabian Wiede sprintete, wie nie zuvor in seiner Rehabilitation, um eine Flasche Bier zu beschaffen und sie in eine umgefüllte, nicht erkennbare Flasche abzufüllen, um das Ritual diskret erfüllen zu können.

Wiederherstellung der Ordnung und sportlicher Triumph

Die eigentliche Sensation des Abends trat ein, als Lasse Andersson, wenige Stunden zuvor noch am Tropf im Krankenhaus und weit davon entfernt, Sport treiben zu können, das von Fabian Wiede beschaffte Bier nahm und die Flasche kommentarlos auf Ex trank, nur um das Ritual abzuhaken. Es ging dabei ausdrücklich nicht um eine sportlich nachvollziehbare Vorbereitung oder um die Erfüllung eines Leistungsversprechens, sondern rein um die Wiederherstellung der psychologischen Balance und die volle Einhaltung der Mannschaftsregeln. Dieses absurde, aber tiefgreifende Ritual symbolisierte die extreme Verbundenheit und den gegenseitigen Support innerhalb des Kaders der Füchse Berlin. Durch die vollständige Einhaltung des Rituals wurde die mentale Blockade vor dem Siebenmeterwerfen beseitigt, was dazu beitrug, dass die Mannschaft den Druck erfolgreich bewältigen konnte. Die Füchse Berlin gewannen das Siebenmeterwerfen und sicherten sich damit den Titel im Viertelfinale der Champions League, wobei das Buch "HARZBLUT" dieser Geschichte eine bleibende Würdigung zukommen lässt.