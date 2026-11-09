Lukas Hofer besiegt Zweifel und plant Weltcup-Rückkehr nach Olympia-Silber

Nach Jahren mit schweren Verletzungen und Rücktrittsgedanken feiert der 37-jährige Biathlet Lukas Hofer Silber in Antholz. Er bleibt motiviert und setzt auf Nachfolger Tommaso Giacomel.

Der italienische Biathlon -Star Lukas Hofer hat sich nach schweren körperlichen Rückschlägen und einem fast 17-jährigen Einsatz im Weltcup erfolgreich behauptet. Der 37-jährige Routinier, der seit über siebzehn Jahren an der Spitze der Sportart mithält, hat sich von dunklen Phasen erholt und nun seine Leidenschaft für den Sport neu entfacht.

Überwindung von Verletzungen und Karriere-Denken

Lukas Hofer gab im Interview mit dem Portal fanpage.it offen zu, dass er im Jahr 2022 ernsthaft an einen Rücktritt aus dem Sport dachte. Seine Entscheidung zur Fortsetzung seiner Karriere stand unter dem Schatten chronischer gesundheitlicher Probleme. Er befand sich in einer Phase, in der er das Ende seiner sportlichen Laufbahn vor Augen sah.

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Die körperlichen Belastungen waren in dieser Zeit extrem hoch. Hofer hatte im Laufe seiner Karriere bereits zwei Operationen an den Schultern und eine weitere am Knie hinter sich gebracht. Diese Eingriffe sollten keine dauerhafte Besserung bringen, da Sehnenentzündungen weiterhin auftraten und die Schmerzen nicht abklangen.

Der italienische Athlet beschrieb diese Zeit als Phase ohne Hoffnung. Er erklärte ausdrücklich, dass er zu jenem Zeitpunkt kein Licht am Ende des Tunnels erkennen konnte. Die fortwährenden Gesundheitsprobleme ließen ihn zweifeln, ob eine weitere aktive Karriere überhaupt noch möglich oder sinnvoll war.

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Trotz dieser düsteren Prognose traf Lukas Hofer die mutige Entscheidung, weiterhin am Sport festzuhalten. Diese Wahl hat sich für ihn als die absolut richtige herausgestellt. Die anhaltenden Schmerzen sind nun Geschichte, und die lang ersehnten sportlichen Erfolge haben sich wieder eingestellt.

Olympischer Erfolg in Antholz als Wendepunkt

Den größten Erfolg seiner bisherigen Laufbahn feierte Lukas Hofer im Jahr 2026. Bei den Olympischen Winterspielen in seiner Heimatregion, die in Antholz ausgetragen wurden, erkämpfte er die Silbermedaille. Dieser Triumph geschah im Wettkampf der Mixed-Staffel und markiert einen historischen Moment für den Athleten und sein Land.

Der Druck während dieses entscheidenden Wettkampfs war für den 37-Jährigen enorm. Er gab zu, dass er sich keinen einzigen früheren Wettkampf in seiner langen Karriere erinnern konnte, bei dem er so nervös und angespannt war. Die Bewältigung dieser mentalen Hürde war genauso wichtig wie die physische Leistung auf der Ski-Loipe.

Dieser Erfolg hat Lukas Hofer zusätzlich beflügelt und ihm neuen Mut gegeben. Die früheren Gedanken an ein Karriereende sind nun endgültig verblasst. Der Silberne aus Antholz will in der kommenden Saison erneut voll angreifen und sich gegen die Konkurrenz behaupten.

Motivation durch junge Konkurrenz und Nachfolger

Auch wenn Lukas Hofer sich selbst nicht zu den direkten Favoriten für die nächste Saison zählt, bleibt er trotz seiner 37 Jahre eine ernstzunehmende Kraft. Er ist fest davon überzeugt, dass er für eine Überraschung bei den kommenden Wettbewerben gut ist. Die Konkurrenz ist jung, aber er sieht sich weiterhin konkurrenzfähig.

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Hofer vergleicht seine Situation humorvoll mit seiner Familie, wo er aktuell gegen 18-jährige Neffen antritt. Im eigenen Kreis scherzen sie immer darüber, dass er solange mithalten kann, solange er nicht von den jungen Verwandten überholt wird. Dies dient ihm als positiver Maßstab für seine eigene Fitness.

Der Zusammenschluss mit den jungen Talenten im Vorjahr hat ihm bestätigt, dass er noch am oberen Ende der Leistungsspitze mithalten kann. Diese Interaktion hat ihn nicht entmutigt, sondern ihn noch mehr motiviert und angespornt. Er betonte, dass genau dieser Antrieb notwendig ist, um die Leidenschaft und den Ehrgeiz im Sport am Leben zu erhalten.

Zukunftsvision: Tommaso Giacomel als Nachfolger

Für die Zukunft des italienischen Sports hat Lukas Hofer längst einen konkreten Nachfolger auserkoren. Er nennt den Namen Tommaso Giacomel, der aktuell 26 Jahre alt ist. Hofer sieht in diesem jungen Talent die Zukunft des Biathlonsports in Italien.

Die Prognosen des erfahrenen Weltcup-Oldie sind positiv und vielversprechend. Lukas Hofer ist überzeugt, dass Tommaso Giacomel höchstwahrscheinlich noch viele weitere Titel gewinnen wird. Damit zeigt er, dass er den Übergang der Verantwortung auf die nächste Generation akzeptiert und unterstützt.

Der Fokus liegt nun auf der Fortsetzung der eigenen Karriere bei gleichzeitiger Förderung des Nachfolgers. Die Verbindung zwischen der erfahrenen Generation und den neuen Talenten soll den italienischen Sport stark machen. Hofer nutzt seine Erfahrung, um die Ära Giacomels vorzubereiten, während er selbst noch einmal alles gibt.