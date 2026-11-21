Energie Cottbus empfängt die Hertha BSC im Duell der Aufsteiger. Lucas Michelbrinks emotionale Rückkehr zum Jugendclub und die Taktik von Trainer Wollitz bestimmen die Szene.

Lukas Michelbrink blickt mit großer Zuversicht auf seine jüngste berufliche Entwicklung im deutschen Profifußball zurück. Der 21-jährige Mittelfeldspieler des Zweitligaaufsteigers Energie Cottbus ist fest überzeugt, dass die vergangenen anderthalb Jahre seiner Karriere entscheidende Fortschritte beschert haben. Besonders in der taktischen Raumbeherrschung hat er enorme Sprünge gemacht, was ihm hilft, auch unter hohem physischen Druck die Übersicht zu behalten.

Am kommenden Sonntag um 13.30 Uhr in der Sky-Übertragung stellt sich diese neue Reife in einem herausragenden Duell zur Prüfung. Energie Cottbus empfängt im Stadion der Freundschaft den Tabellenspitzenreiter Hertha BSC. Für die lokale Region ist dieses Match von großer Bedeutung, da der Aufsteiger gegen den Hauptstadt-Klub ein emotionales Ersatzderby darstellt. Es ist zugleich eine persönliche Zäsur für Michelbrink, der seit Sommer 2025 von Hertha an die Lausitz ausgeliehen ist.

Also read Derby in der 2. Bundesliga: Lukas Michelbrink: Hertha-Leihgabe ist für Cottbus unverzichtbar

Ticket-Hunger und emotionale Vorfreude

Der Andrang auf die Karten für dieses spezielle Spiel ist immens groß. Auf die Frage, wie viele Anfragen er erhalten hat, gibt Michelbrink eine klare Zahl an: Dreißig bis vierzig Wünsche seien auf ihn zugekommen, erklärt er. Lediglich zehn Tickets hat er persönlich erhalten können, obwohl er alle Hebel in Bewegung gesetzt hat. Die Kontingente für die Spieler waren schlicht nicht groß genug, um die enorme Nachfrage zu befriedigen, was er als bedauerlich empfindet.

Dieses Match bedeutet für den 21-Jährigen ein bedeutendes Rendezvous mit seiner Vergangenheit und gleichzeitig mit seiner zukünftigen sportlichen Laufbahn. Mit zwölf Jahren wechselte er aus Stralau in die Jugendakademie des BSC. Dort durchlief er verschiedene Altersklassen, spielte mit der U 17 im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft und trat später mit der U 19 an. In der U 19 scheiterte er dabei unter anderem an Borussia Dortmund, wo er Pascal Klemens und Paris Brunner gegenüberstand.

Advertisement

Sein Weg führte ihn auch zur U 23 der Berliner, wo er 23 Spiele in der Regionalliga absolvierte. Zudem trainierte er unter Prof-trainern wie Stefan Leitl und schaffte es sogar in die Zweitligakaderliste für zwei Spiele, scheiterte aber letztlich an der Halbfinal-Hürde. Aktuell steht fest: Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, wird Michelbrink nach dieser Ausleihe zu seinem Ausbildungsverein zurückkehren. Dies ist der Plan von Hertha, obwohl Energie Cottbus eine Kaufoption besitzt.

Hertha BSC hat die Kontrolle über seine Rückkehr im Griff. Der Verein kann den Spieler umgehend zurückholen und freut sich bereits auf seine Rückkehr im Sommer. Im Mai hat der BSC seinen Vertrag bereits bis 2029 verlängert und ihn gleichzeitig für eine weitere Saison an Energie verliehen. Michelbrink betrachtet den Wechsel in die Lausitz als eine der besten Entscheidungen seiner bisherigen sportlichen Karriere.

Taktische Freiheit und Förderer Wollitz

Die Umstellung auf das Profiliga-Niveau ist dem Mittelfeldakteur erstaunlich leicht gefallen. Bereits in der Dritten Liga war er bei den Cottbussern unangefochtener Stammspieler. Seit dem Aufstieg steht er in jedem Pflichtspiel für Energie in der Startelf. Trainer Claus-Dieter Wollitz schätzt ihn als einen der wertvollsten Spieler im Kader ein. Er verweist auf das überdurchschnittliche fußballerische Potenzial des jungen Deutschen.

Ein weiterer Beleg für seine Qualität sind seine acht A-Länderspiele für Litauen, die Heimat seiner Mutter. Diese internationale Erfahrung unterstreicht das Urteil des Trainerstabes. Wollitz hat sich für Michelbrink als entscheidender Förderer und Fürsprecher herausgestellt. Nach dem ersten Training, in dem der Spieler noch etwas nervös und für seine Verhältnisse ungewohnt zögerlich wirkte, sprach der Trainer ihn persönlich an.

"Luki", so sein Name im Trainerstab, "du bist nicht aus der Regionalliga hierhergekommen, um dich zu verstecken. Du bist ein guter Fußballer. Hol dir jeden Ball, fordere jeden Ball! Dann passt das." Diese klare Ansage löste eine Entwicklung aus, die genau das widerspiegelt, was Michelbrink bereits in der Jugend des BSC gelernt hat: Selbstbewusstsein und offensive Spielintelligenz.

Advertisement

Lernen von Routinier Bittencourt

Eine zusätzliche Unterstützung findet der 21-Jährige in der defensiven Mittelfeldreihe an der Seite von Leonardo Bittencourt. Beide Sechser interpretieren ihre Rolle ähnlich. Sie sehen sich nicht als typische Abräumer vor der Abwehr, sondern bevorzugen einen eher spielerischen Ansatz im Spielaufbau. Diese ähnliche Philosophie erleichtert die Zusammenarbeit erheblich und hilft Michelbrink, schneller in die Taktik von Energie Cottbus zu integrieren.

Bittencourt nutzt die Erfahrung aus knapp 400 Ligaspielen seit seinem Profidebüt vor anderthalb Jahrzehnten, um den jüngeren Kollegen zu unterweisen. Michelbrink gibt zu, dass er den Routinier unter seine Fittiche nimmt und nach jeder Trainingseinheit, jedem Freundschaftsspiel und jedem Pflichtspiel wertvolle Tipps erhält. Er erkennt an, dass man sich von einem solchen erfahrenen Kollegen einfach vieles abschauen kann.

Die Kombination aus Michelbrinks taktischer Weiterentwicklung und der mentorenhaften Unterstützung durch Bittencourt macht das Duell gegen den Tabellenspitzenreiter zu einem interessanten Spiel. Es zeigt, wie wichtig die richtige Einbindung in ein Profiteam ist. Michelbrink nutzt jede Chance, um seine Fähigkeiten weiter auszubauen und die von Wollitz geforderte Präsenz auf dem Feld konsequent zu leben.

Am Ende wird es spannend sein zu sehen, wie sich der junge Star bei der Rückkehr in die Heimat seiner Jugend beweist. Ob er die hohen Erwartungen an seine Raumwahrnehmung und sein Spielverständnis unter der starken Defensive des Spitzenreiters bestätigen kann, bleibt abzuwarten. Sicher ist nur, dass Lukas Michelbrink bereit ist, die Herausforderung anzunehmen und sich gegen seine ehemalige Jugendakademie zu behaupten.