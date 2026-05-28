Lukas Michelbrink verlängert bei Hertha und wird erneut nach Cottbus verliehen

Hertha BSC hat die Vertragsverlängerung des 21-jährigen Mittelfeldtalents Lukas Michelbrink bis 2029 bekanntgegeben. Gleichzeitig wird Michelbrink für eine weitere Saison an Energie Cottbus ausgeliehen, um in der 2. Bundesliga Spielpraxis zu sammeln. Beide Clubs und der Spieler profitieren von der Win-win-Situation.

Bereits vor zwei Wochen berichtete BILD über die bevorstehende Vertragsverlängerung von Lukas Michelbrink , die nun offiziell bestätigt wurde. Der 21-jährige Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag bei Hertha BSC bis 2029 verlängert und wird direkt für eine weitere Spielzeit nach Cottbus verliehen.

Michelbrink, der in der vergangenen Saison 30 Spiele in der 3. Liga absolvierte, sechs Tore vorbereitete und Stammspieler war, soll in Cottbus weiterhin Spielpraxis sammeln, da ein sofortiger Sprung in die Bundesliga noch als zu früh erachtet wird. Die erneute Leihe stellt eine Win-win-Situation für alle beteiligten Parteien dar: Cottbus erhält einen erfahrenen Spieler, Michelbrink kann sich in der 2. Bundesliga weiterentwickeln und Hertha behält die Rechte an einem vielversprechenden Talent.

Besonders positiv ist das Verhältnis zu Energie-Trainer Pele Wollitz, der als großer Fan von Michelbrink gilt. Michelbrink selbst zeigte sich begeistert über die Vertragsverlängerung und die Möglichkeit, in Cottbus weitere Erfahrungen in einer neuen Liga zu sammeln. Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber lobte die bisherige Entwicklung des Spielers und betonte, dass die Leihe für alle Seiten erfolgreich war. Michelbrink habe sich in Cottbus einen Stammplatz erkämpft, sei wesentlicher Bestandteil der aufstiegenden Mannschaft gewesen und habe sich hervorragend weiterentwickelt.

Weber bekräftigte, dass Hertha die weitere Entwicklung eng begleiten und Michelbrink im kommenden Jahr auf hohem Niveau in der 2. Bundesliga Spielpraxis sammeln wird





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