Lukas Podolski, der ehemalige Bayern-Stürmer und 2014-Weltmeister, hat seine Karriere beendet und den polnischen Klub Górnik Zabrze übernommen. Er hat 86 Prozent der Anteile übernommen und sich verpflichtet, den Verein in den kommenden Jahren zu finanzieren. Poldi engagiert sich voller Leidenschaft für Zabrze und spricht von seiner Liebe zu 1. FC Köln. Er hofft, dass der FC Köln finanziell besser aufgestellt wird und dass das Stadion ausgebaut wird.

Jetzt beginnt das nächste Kapitel. Unser 2014-Weltmeister Lukas Podolski (40) hat nach 23 Jahren im Profisport seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt und seine Karriere mit dem Pokalsieg mit Górnik Zabrze beendet.

Und jetzt? Klub-Boss! Der Ex-Stürmer hat den Polen-Klub ganz übernommen. Ihm gehören jetzt 86 Prozent der Anteile.

Ferner hat sich der Familienvater verpflichtet, den Verein in den kommenden Jahren zu finanzieren.

"Vor fünf Jahren war da noch nichts. Wir haben dreieinhalb Monate kein Gehalt bekommen und bei uns in der Kabine gab es nur Kaltwasser, weil die Stadt nicht die Rechnung bezahlt hat. Der Rasenplatz war hart, weil die Heizung nicht ging," erinnert sich Poldi im Podcast "Copa TS" und ergänzt: "Jetzt steht man hier, ist Pokalsieger und spielt Champions-League-Quali.

" Mit voller Leidenschaft engagiert sich der ehemalige Bayern-Star für Zabrze. Für seine Dauerliebe 1. FC Köln wäre er in den vergangenen Jahren auch gerne aktiv gewesen. Wäre ...

"Der FC ist der Verein, wo ich auch Bock hätte, was zu entwickeln. Aber das Problem ist, dass es die letzten Jahre immer die Möglichkeit gab, da irgendwie mit dem Verein was mitzugestalten. Da gab es aber einfach keine Annäherung," verrät Podolski und fügt hinzu: "Irgendwie war die Tür immer nur so weit geöffnet, dass vielleicht nur eine Katze durchpasst. Daher ist es ein bisschen schade.

"Seine Qualitäten abseits des Rasens hat er in Polen unter Beweis gestellt. "Ich bin stolz, was ich hier bei Zabrze erreicht habe, seit fünf Jahren. Seit ich hier angekommen bin, habe ich immer mehr auch hinter den Kulissen reingeschaut. Ich habe Sponsoren hierhergebracht, Logen verkauft und habe Spielertransfers gemacht, habe den Verein irgendwo wieder auf die Weltkarte gebracht.

Wenn ich heute sehe, wie wir finanziell stehen und unser Fanshop läuft, wie wir sportlich aufgestellt sind ...

", zählt Poldi auf. "Das zeigt mir einfach, dass ich eine Qualität besitze, irgendwie Dinge auch neben dem Platz umzusetzen, die Leute motivieren kann mit meiner gewissen Art und Weise, mit dem Humor. Und das macht mir Spaß. Dasselbe hätte ich gerne auch beim FC gemacht die letzten Jahre.

" Was noch nicht ist, kann ja noch werden: "Ich sage nicht, dass ich eine Abneigung gegen den FC habe. Ich bin immer offen und immer gerne da, bin gerne in der Kurve und freue mich, dass es gut aussieht. Jetzt kriegen sie Adidas, jetzt passiert was, sie sind finanziell besser aufgestellt.

Ich hoffe, dass das Geißbockheim endlich ausgebaut wird und dass die komische Politik da in Köln endlich mal den Schalter umlegt und in Zukunft vielleicht das Stadion ausbaut, dass einfach in der Stadt und dem Verein etwas passiert. Und wenn ich da mithelfen kann, dann mache ich das gerne.





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