Lukas Podolski beendet seine Karriere und unterstützt das DFB-Team

Der Weltmeister von 2014 wird dem DFB-Team die Daumen drücken und hofft, dass sie das Turnier gewinnen.

Lukas Podolski hat in seiner Karriere fast alles erreicht, was es gibt. Der Weltmeister von 2014 wird dem DFB-Team die Daumen drücken und hofft, dass sie das Turnier gewinnen.

Er sieht die deutsche Mannschaft jedoch nicht als Favoriten und gibt keine Prognose ab, wie weit Deutschland beim Turnier kommen wird. Wichtig sei vor allem, den Teamgeist zu entwickeln, den man früher gehabt hatte. Podolski gelang mit dem WM-Titel 2014 den Höhepunkt seiner Karriere, dazu stehen 130 Länderspiele von 2004 bis 2017 zu Buche. Dabei netzte er 49 Mal ein.

Der 40-Jährige setzt ein besonderes Augenmerk auf Florian Wirtz, der wie Podolski seine ersten Schritte auf dem Fußballplatz in den Jugendmannschaften des 1. FC Köln nahm. Podolski hofft, dass Wirtz eine geile WM spielt und zeigt, was er draufhat. Ein starker Wirtz und der Teamgeist von früher würden sicherlich für ein gutes Abschneiden helfen.

Podolski wird sich in dieser Zeit seiner Karriere nochmal die Zeit nehmen, um die bevorstehende Weltmeisterschaft zu genießen und sich auf die Doku über sein Leben zu konzentrieren. Die Dokumentation wird auf Netflix erscheinen und zeigt die verschiedenen Stationen seiner Karriere





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