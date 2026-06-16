Der Weltmeister von 2014 spricht in einem Exklusiv-Interview mit BILD über die Chancen des portugiesischen Fußballstars bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko.

Lukas Podolski gibt Cristiano Ronaldo Tipps für die WM: 'Ronaldo hat den Biss, das Ding zu gewinnen'. Der Weltmeister von 2014 spricht in einem Exklusiv-Interview mit BILD über die Chancen des portugiesischen Fußball stars bei der Fußball -Weltmeisterschaft in den USA , Kanada und Mexiko .

Poldi, der selbst 41 Jahre alt ist, erkennt an, dass Ronaldo motiviert und hungrig ist, aber auch, dass er mit zunehmendem Alter Müdigkeit spürt. Der ehemalige Real-Star hat noch nie die WM gewonnen, aber Podolski glaubt, dass er es schaffen könnte, wenn er die richtigen Leute um sich hat.

'Ronaldo ist motiviert, er ist hungrig', sagt Poldi. 'Er geht in das Turnier und knallt noch mal alles raus. ' Aber Poldi ist auch skeptisch, da er selbst mit zunehmendem Alter Müdigkeit spürt. 'Am Ende funktioniert man nicht wie noch vor vier Jahren bei der WM', sagt er.

Poldi glaubt, dass es nicht nur um die beiden Stars geht, sondern auch um die Mannschaften.

'Man sieht, wie Argentinien vor vier Jahren Weltmeister geworden ist - klar, mit Messi', sagt er. 'Aber wie sich die Mannschaft aufgeopfert hat für ihn und sich jeder in jeden Zweikampf reingeschmissen hat, die waren eng dran, die haben gekratzt. Das ist enorm wichtig und genauso wird es jetzt bei Portugal sein.





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