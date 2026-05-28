Lukas Podolski: 'POLDI' - Die neue Netflix-Doku zeigt den ehemaligen Fußballprofi in seinen intimsten Momenten

Die Dokumentation 'POLDI' zeigt den 130fachen Nationalspieler in seinen intimsten Momenten, wie nie zuvor. Seine Frau Monika spricht erstmals öffentlich und gibt sehr private Einblicke über ihre Ehe und die Trennung von ihrem Sohn Louis.

Der ehemalige Fußball profi Lukas Podolski lässt in seiner neuen Netflix-Doku ' POLDI ' weit mehr als nur seine Erfolge und Tore sehen. Die Dokumentation zeigt den 130fachen Nationalspieler in seinen intimsten Momenten, wie nie zuvor.

Seine Fans werden mit in die engsten Familienkreise genommen, an den Küchentisch seiner Eltern, in seine Heimat Polen und zu seiner geliebten Oma Helene, die im Dezember 2025 verstorben ist. Poldi zeigt sich als Mensch, Vater, Sohn und Ehemann. Seine Frau Monika spricht erstmals öffentlich und gibt sehr private Einblicke über ihre Ehe und die Trennung von ihrem Sohn Louis.

Die emotionale Höhepunkt der Dokumentation ist die offene Diskussion über die dunklen Momente hinter der Glitzer-Karriere und dem Spaß-Image des kölschen Prinzen. Poldi und seine Frau Monika sprechen über ihre Ehe-Krise nach der Rückkehr aus München zum FC 2009 und die Zeit, als sie sich zeitlich getrennt haben.

Die Dokumentation zeigt auch bewegende Bilder von Poldis Leben als Nationalspieler, wie er unter der ständigen Trennung von seinem Sohn gelitten hat und wie er seinem Vater einst vom ersten Profi-Geld einen Audi A4 geschenkt und unter Tränen übergeben hat. Die Doku zeigt auch seine typischen Poldi-Szenen, wie seine Sprüche, Späße und Jugend-Streiche. Der ehemalige Weltmeister von 2014 zeigt, wie schwer es ihm fiel, seine Karriere zu beenden und sich neu aufzustellen.

Die Dokumentation ist ein wichtiger Schritt für Poldi, loszulassen und sich neu zu finden





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