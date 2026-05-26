Lukas Podolski übernimmt Górnik Zabrze nach Karriereende und zeigt Stolz auf seine Arbeit

Im Alter von 40 Jahren hat Lukas Podolski seine Karriere abrupt beendet. Dennoch zeigt er sich stolz auf seine Arbeit in Górnik Zabrze und betont, dass es ihm Spaß macht, etwas zu entwickeln und Leute zu motivieren.

Lukas Podolski ha übernommen Górnik Zabrze nach Karriereende Der 40-Jährige bedauert jedoch, dass es mit dem 1. FC Köln nie zu einer Zusammenarbeit kam. Im Alter von 40 Jahren hat die Karriere von Lukas Podolski einen runden Abschluss erhalten.

Der Weltmeister aus dem Jahr 2014 gewann mit Górnik Zabrze den Pokal und die Vize-Meisterschaft. Hier kostenlos streamen: Das Champions-League-Finale zwischen PSG und Arsenal am 30. Mai ab 18 Uhr auf Joyn Für den polnischen Klub ist es der zwischenzeitliche Höhepunkt einer Entwicklung, die seit dem Kommen Podolskis rasant nach oben ging. Auch nach seiner aktiven Laufbahn hat der langjährige Stürmer noch viele Pläne mit dem Verein.

Podolski hat diesen schließlich mehrheitlich übernommen - und besitzt 86 Prozent der Anteile.





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