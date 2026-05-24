Lukas Reichel, a 24-year-old NHL player from Edmonton, scored his first goal for the German national team in a 6:2 victory over Austria at the World Championships in Zurich. His team-mate Maximilian Kastner, a 33-year-old Munich player, is the new Kabinen DJ, providing music and entertainment before and after games, as well as during training. Kastner has taken over the role from Marc Michaelis. He has diverse musical preferences, ranging from Austrian pop to rap and hip-hop. He also DJs for birthday parties and parties, and is popular among friends and fans.

Drei Tore hat Lukas Reichel (24, Edmonton) lange nicht in einem Spiel erzielt, in der Nationalmannschaft ist es sogar seine Premiere. Das gelang dem NHL-Stürmer beim 6:2-Sieg unserer Mannschaft gegen Österreich bei der WM in Zürich.

Dafür darf sich der gebürtige Nürnberger bestimmt vor dem Spiel gegen Großbritannien (Montag, 20.20 Uhr, MagentaSport, ProSieben) von Team-Kollege Maximilian Kastner (33, München) einen Song in der Umkleidekabine wünschen. Denn: Maxi ist unser Kabinen DJ. Er sorgt für die Stimmung vor und nach den Spielen, sowie beim Training. Maxi: "Ich bin da relativ offen, was die Jungs sich wünschen.

Natürlich habe ich so meine Vorstellungen.

" Kastner hat den Job von Marc Michaelis übernommen. Seinen Mitspielern gefällt die Mucke und so darf er weiter aus den Boxen die Musik dröhnen lassen und die Songs auswählen. Kastner: "Das ist ganz unterschiedlich.

"Es geht von Austropop bis zu Rap von Haftbefehl. Die älteren Spieler hören lieber ruhigere Musik, auch Country, die jüngeren eher Rap, Hip-Hop.

" Im Falle Lukas Reichel muss Kastner allerdings etwas Zeit investieren. Denn er hat ausgefallene Wünsche. Maxi nimmt es mit Humor: "Da muss ich manchmal ganz schön lange suchen. Ein paar Songs von ihm habe ich selbst noch nicht gehört.

" Übrigens: Maxi Kastner ist bei Geburtstagen und Partys von Freunden auch sehr beliebt und gefragt als DJ, auch dort legt der Garmischer gern auf. Im kommenden und nahen Sommerurlaub sorgt er mit seiner Mucke wieder für Stimmung.2. Prada von Casso, Raye, D-Block EuropeAm Trainingstag laufen immer zum Auftakt beim Ankommen in der Arena US-Country-Songs





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