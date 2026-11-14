Lukas Storath bricht Weltrekord: 12 Hyrox-Rennen in 24 Stunden in Düsseldorf

Lukas Storath hat in Düsseldorf einen historischen Weltrekord aufgestellt. Der 46-jährige Vater absolvierte in 24 Stunden zwölf Hyrox-Rennen, über 100 Kilometer und 96 Kraftstationen.

Der deutsche Fitness-Star Lukas Storath hat mit einer atemberaubenden Leistung die Grenzen der menschlichen Ausdauer neu definiert. Der 46-jährige Vater aus Deutschland ist der erste Hyrox-Weltmeister der Geschichte und hat am vergangenen Wochenende in Düsseldorf einen einzigartigen Weltrekord aufgestellt. In einem intensiven Zeitraum von 24 Stunden bewältigte er insgesamt 12 Hyrox-Rennen in der Pro-Kategorie, eine Leistung, die Sportwelt und Öffentlichkeit gleichermaßen fasziniert.

Historischer Rekordversuch in Düsseldorf

Lukas Storath absolvierte in nur einem Tag eine Distanz, die seine physischen und mentalen Reserven bis an die absolute Grenze belastete. Insgesamt lief der Athlet mehr als 100 Kilometer über den Asphalt der nordrhein-westfälischen Metropole. Diese enorme Laufleistung wurde durch die Bewältigung von 96 Kraftstationen ergänzt, was ihn in eine Kategorie von Athleten versetzt, die bisher keine Parallele auf diesem Planeten gefunden haben. Die Kombination aus Langstreckenlauf und schwerem Krafttraining über mehr als 24 Stunden erfordert eine Präzision und Ausdauer, die selbst für Profi-Sportler als kaum vorstellbar gilt.

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Kraftstationen und physische Extrembelastung

Die Details der Bewältigung der 96 Kraftstationen offenbaren das immense Ausmaß der körperlichen Strapazen. Unter anderem musste Storath 1,2 Kilometer der sogenannten Sandbag Lunges absolieren, bei denen er Ausfallschritte mit einem Zusatzgewicht von 30 Kilogramm auf dem Rücken durchführte. Zusätzlich belasteten ihn zwei verschiedene Schlitten-Disziplinen über jeweils 600 Meter. Für den ersten Abschnitt schob er einen Schlitten mit einem Gewicht von 202 Kilometern, im zweiten Abschnitt zog er einen 152 Kilogramm schweren Schlitten. Jede dieser Stationen musste er insgesamt 12 Mal bewältigen, was zu einer kumulativen Ermüdung führte, die selbst für erfahrene Trainer kaum nachvollziehbar ist.

Storaths persönliche Botschaft an Eltern

Im Anschluss an die massive körperliche Anstrengung äußerte Lukas Storath seine tiefen Emotionen gegenüber der Presse. Er bezeichnete die Veranstaltung eindeutig als die größte Challenge seines Lebens. Für den zweifachen Familienvater war der Erfolg nicht nur ein sportlicher Triumph, sondern auch ein wichtiges Statement. Er wollte insbesondere anderen Eltern demonstrieren, dass auch mit 46 Jahren noch extreme sportliche Leistungen möglich sind. Seine Botschaft war klar: Wenn er 12 Hyrox-Rennen an einem Tag schafft, dann können auch andere Mamas und Papas ein einzelnes Rennen schaffen. Er betonte, dass es ihm dabei nicht primär darum ging, bestehende Rekorde zu übertreffen, sondern ein inspirierendes Vorbild zu sein.

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Das Team hinter der Einzelleistung

Ein einzelner Mensch hätte diese Aufgabe niemals allein bewältigen können. Ein knapp 30-köpfiges Team unterstützte Lukas Storath in den letzten 24 Stunden kontinuierlich an seiner Seite. Die Zusammensetzung des Teams war hochspezialisiert und umfasste Sicherheitsexperten, Rettungssanitäter für die medizinische Überwachung sowie Spezialisten für die präzise Zeitmessung. Diese professionelle Infrastruktur sorgte dafür, dass sich Storath vollständig auf die physische Bewältigung seiner Aufgabe konzentrieren konnte, während das Team Risiken minimierte und den Ablauf optimierte.

Psychologische Hürden und persönliche Grenzen

Neben der physischen Belastung stand die mentale Stärke im Fokus des Athleten. Lukas Storath gab an, dass die schlimmsten Phasen des Versuchs das dritte und das neunte Rennen waren. Vor allem die Sandbag Lunges brachten ihn während dieser Phasen an seine absoluten Grenzen. Der Energieverbrauch war immens: Rund 24.000 Kalorien verbrannte der Vater während seiner Weltrekord-Herausforderung. Trotz der extreme Erschöpfung und der Schmerzen, die in den genannten Rennabschnitten auftraten, hielt er an seinem Ziel fest. Seine Überglücklichkeit nach dem Ende des Versuchs zeigt, dass die mentale Disziplin ebenso wichtig war wie die physische Kondition für den Erfolg in Düsseldorf.