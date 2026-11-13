Lukas Storath stellt in Düsseldorf Rekordversuch auf: 12 Hyrox-Rennen in 24 Stunden

Der erste Hyrox-Weltmeister Lukas Storath startet am Freitagabend in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena zu einem beispiellosen Ausdauer-Marathon mit 12 Rennen innerhalb eines Tages.

Der in der Fitness-Szene boomende Verband Hyrox hat seinen ersten historischen Weltmeister ins Rampenlicht gerückt. Lukas Storath tritt am Freitagabend in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf einen außergewöhnlichen Wettkampf an. Der 46-Jährige versucht, binnen 24 Stunden zwölf offizielle Hyrox -Rennen in der Pro-Kategorie zu absolvieren. Diese Leistung hat zuvor noch kein Athlet auf dieser Bühne unternommen.

Details zum 24-Stunden-Dauerlauf in Düsseldorf

Die Challenge startet am Freitag um 20 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. Storath plant, alle zwei Stunden einen neuen Lauf zu beginnen, was ihn bis in die frühen Morgenstunden des darauffolgenden Tages bindet. Während er am Anfang noch Streckenteile mit anderen Athleten teilt, läuft er später in der Nacht allein. Ein Team aus rund 30 Personen, bestehend aus Security-Mitarbeitern, Rettungssanitätern und Zeitnehmern, begleitet ihn kontinuierlich.

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Für die physische Bewältigung dieser enormen Dauerbelastung greift Storath auf eine spezifische Nahrungszusammenstellung zurück. In den ersten Stunden der Aktion setzt er auf natürliche Kohlenhydrate wie Feigen, Datteln und Bananen. Für die späten Phasen des Rennens sind Energiegels, Donuts, Cola und Koffein vorgesehen, um den Energiespeicher aufrechtzuerhalten. Kampfrichter von Hyrox überwachen den Vorgang dauerhaft, um die Regularien einzuhalten.

Storaths Strategie und Motivation für Eltern

Storath, der als erster Hyrox-Weltmeister der Geschichte gilt und zweifacher Vater ist, sieht seine Mission jenseits reiner Rekorde. Er möchte anderen Eltern die Botschaft vermitteln, dass auch mit 46 Jahren noch Höchstleistungen möglich sind. Sein Ziel für jedes einzelne der zwölf Rennen beträgt 85 Minuten. Diese Zeit liegt deutlich über seiner persönlichen Bestleistung von 56 Minuten und 18 Sekunden, orientiert sich aber an der durchschnittlichen Renndauer von 90 Minuten für Laien.

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Um den Puls stabil zu halten, plant der Ex-Polizist, vollständig im Grundlagentempo zu laufen. Bei einer fünfstündigen Simulation erzielte er einen Durchschnittspuls von 121 Schlägen pro Minute. Die größte technische Hürde sieht er in der siebten Station, den sogenannten Sandbag Lunges. Hier müssen 100 Meter mit einem 30 Kilogramm schweren Sandsack auf dem Rücken zurückgelegt werden, wobei er die Gesamtdistanz von 1,2 Kilogramm als das eigentliche Problem identifiziert.

Kontrast zum Vorläufer und physische Vorbereitung

Der Vorstoß erinnert an die Leistungen von Simon Gronau, der ähnliche Herausforderungen gemeistert hat. Doch Storaths Ansatz ist anders gelagert und fokussiert sich auf die Vorbildfunktion für den Familienalltag. Er betrachtet dies nicht als Wettlauf um schneller, höher, weiter, sondern als Beweis für die Haltbarkeit der menschlichen Leistungsfähigkeit bei fortgeschrittenem Alter.

Die mentale und physische Vorbereitung auf diese extremen Bedingungen ist bereits fortgeschritten. In den Tagen vor dem Event in Düsseldorf plant Storath, 10 bis 12 Stunden pro Nacht zu schlafen. Er möchte seine Energiereserven so weit wie möglich aufladen, um der Erschöpfung entgegenzuwirken. Seine Zuversicht ist groß, da er die Strapazen der Nacht nicht fürchtet, sondern sie als notwendigen Teil des Prozesses akzeptiert.

Impressionen aus der jüngeren Hyrox-Szene

Hyrox hat sich in den letzten Monaten zu einem der beliebtesten Trends in der Fitnesswelt entwickelt. Die Disziplin verbindet cardiovaskuläre Ausdauer mit kraftintensiven Übungen. In Hamburg waren jüngst 25.000 Teilnehmer an fünf Tagen am Start, was die enorme Popularität unterstreicht. In Düsseldorf kommen nun 16.000 Starter sowie bis zu 25.000 Zuschauer zusammen.

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Der aktuelle Auftritt in der Merkur Spiel-Arena ist das erste deutsche Stadion-Event dieser Art. Für Zuschauer und digitale Fans wird es einen Livestream auf Instagram geben, um den Verlauf des Rekordversuchs zu verfolgen. Der Fokus liegt dabei auf der Durchhaltefähigkeit und der strategischen Energieverteilung über einen vollen Kalendertag. Die Veranstaltung markiert einen neuen Meilenstein in der öffentlichen Wahrnehmung von Ausdauersport.