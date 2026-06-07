Lukas Zerbe verlängert Vertrag beim THW Kiel bis 2029

THW Kiel sichert sich Nationalspieler Lukas Zerbe langfristig. Der 30-jährige Rechtsaußen verlängert vorzeitig bis 2029, während der Rekordmeister einen Umbruch vollzieht und mehrere Spieler verabschiedet.

Der THW Kiel hat eine wichtige Personalentscheidung getroffen: Nationalspieler Lukas Zerbe hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängert. Ursprünglich war der Rechtsaußen noch bis 2027 mit einer Option an den Verein gebunden, nun bleibt der 30-Jährige mindestens zwei Jahre länger beim Rekordmeister.

Geschäftsführer Viktor Szilagyi bezeichnet die Entscheidung als starkes Signal in der aktuellen Situation, in der der THW erstmals seit 33 Jahren die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb verpasst hat. Zerbe, der seit 2024 für Kiel spielt, hat schnell einen festen Platz in der Mannschaft gefunden und übernimmt Verantwortung. Er hat großes Vertrauen in die Verantwortlichen und möchte zum Erfolg des eingeschlagenen Weges beitragen. In seiner bisherigen Zeit für den THW erzielte der Linkshänder 330 Tore in 101 Pflichtspielen.

Zuvor spielte er für den TBV Lemgo Lippe und den TuS Ferndorf. Für die deutsche Nationalmannschaft kam er auf 57 Länderspiele und 140 Treffer. Die Vertragsverlängerung passt in den Umbruch beim Rekordmeister. Zur neuen Saison stoßen Julian Köster vom VfL Gummersbach, Domen Makuc vom FC Barcelona, Jarnes Faust vom TBV Lemgo Lippe, das Eigengewächs Tobias Dengler sowie Vincent Büchner vom ThSV Eisenach zum Team.

Gleichzeitig werden mehrere Spieler den Verein verlassen: Nach dem Heimspiel gegen Lemgo werden Mykola Bilyk (zu HC Kriens-Luzern), Bence Imre (zu One Veszprém), Magnus Landin (zu Aalborg Håndbold), Leon Nowottny (zu HSV Hamburg), Petter Överby (zu HSG Wetzlar) und Mohab Abdelhak (zu RK Vardar Skopje) verabschiedet





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