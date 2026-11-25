Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko nimmt am Gipfeltreffen der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit im Großen Kremlpalast in Moskau teil. Der Text erinnert an den seit 2014 schwelenden Konflikt in der Ostukraine, die Annexion der Krim durch Russland und den im Februar 2022 beginnenden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.

Seit Jahren führt Russland einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Alle Entwicklungen zu Kämpfen und Verhandlungen gibt es im Newsblog. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko nimmt am Gipfeltreffen der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit im Großen Kremlpalast in Moskau teil.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko nimmt am Gipfeltreffen der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit im Großen Kremlpalast in Moskau teil.herrscht bereits seit 2014 ein Krieg. Im Osten des Landes kämpften pro-russische Separatisten, die Teile des Landes für unabhängig erklärt hatten, gegen die Armee der Regierung. Die Separatisten kontrollierten Teile der Regionen – Oblasten genannt – Luhansk und Donezk. Der Krieg hatte begonnen, nachdem der Konflikt um die künftige Ausrichtung der Ukraine eskaliert war.

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In Kiew hatten bei den Euromaidan-Protesten Menschen für eine Annäherung an die EU und die Unterzeichnung eines Assoziierungsabkommens demonstriert. In dieser instabilen Lage kam es zur Annexion der Krim. Dort tauchten plötzlich Soldaten ohne Abzeichen auf und erzwangen ein Referendum, das international nicht anerkannt ist. Russlands Präsident Wladimir Putin, dass russische Soldaten an der Besetzung der Krim beteiligt waren.

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Die Ukraine sieht die Krim weiter als ihr Staatsgebiet, die Kontrolle hat dort seitdem aber Russland. Mit Unterstützung aus Russland hatten dann im Osten des Landes Separatisten die Volksrepubliken Luhansk und Donezk ausgerufen und kämpften gegen die ukrainischen Soldaten. Seitdem schwelte der Konflikt. Die Bemühungen um eine diplomatische Lösung durch den Westen scheiterten: Am 24. Februar 2022 begann Russland mit dem Angriff auf die Ukraine.