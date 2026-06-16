Lukaschenko kehrt der Drohpolitik gegen Ukraine den Rücken und rät Putin zu Kompromissen

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat in einem Interview seine Haltung zum Ukraine-Krieg dramatisch gewandelt. Er entschuldigt sich bei Selenskyj, betont die militärische Verwundbarkeit Belarus' und rät Putin, den Krieg zu beenden. Hintergrund sind ukrainische Drohnen-Drohungen und die stärker werdende ukrainische Armee.

In einem überraschenden Interview mit dem Fernsehsender Al Arabiya aus Dubai hat der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko (71) seine Position zum Krieg in der Ukraine deutlich revidiert.

Lange Zeit galt er als eine der wichtigsten Stützen Moskaus und hatte Drohkulissen gegen Kiew aufgebaut. Nun betont er jedoch, dass Belarus von ukrainischer Seite nichts zu befürchten habe und räumt sogar ein, sein Land sei militärisch verwundbar.

Zudem entschuldigte er sich bei Präsident Wolodymyr Selenskyj für zu scharfe Äußerungen in der Vergangenheit. Diese Wende ist bemerkenswert, da Lukaschenko bisher stets an der Seite Wladimir Putins agierte und Belarus als potenzielle strategische Zange gegen die Ukraine fungieren ließ. Sein aktuelles Interview zeigt ein anderes Bild: Er spricht der Ukraine eine gewisse Sicherheit zu und stellt klar, dass Belarus nicht in den Krieg eingreifen werde.

Diese Aussagen könnten ein abschließendes Umdenken Lukaschenkos signalisieren, das sowohl auf militärische Entwicklungen als auch auf direkte Drohungen aus Kiew zurückzuführen ist. In den letzten Monaten hat die ukrainische Armee deutlich an Stärke gewonnen und ist in der Lage, tief in feindliches Gebiet vorzustoßen.

Zudem hat ein hochrangiger Kommandeur der ukrainischen Drohnenstreitkräfte erklärt, man habe 500 mögliche Ziele in Belarus identifiziert und Lukaschenko gewarnt, sich in den Krieg hineinziehen zu lassen. Offenbar handelt der belarussische Präsident nun, um einen offenen Konflikt mit der Ukraine zu vermeiden. Gleichzeitig wendet er sich direkt an seinen langjährigen Verbündeten Putin und rät ihm, den Krieg durch Kompromisse zu beenden.

Lukaschenko betont, dass ein militärischer Sieg für beide Seiten unrealistisch sei - eine Einschätzung, die er auch auf andere Konflikte wie den im Nahen Osten überträgt. Die Beweggründe für diese Rede sind vielschichtig. Einerseits spiegelt sie die veränderte militärische Realität wider, in der Belarus verwundbarer denn je ist.

Andererseits könnte Lukaschenko versuchen, sich von Moskau zu emanzipieren, ohne die eigene Macht zu gefährden. Ob seine Äußerungen mit Putin abgesprochen sind oder einen eigenständigen Kurs darstellen, bleibt offen. Fest steht, dass der belarussische Diktator seine rhetoric deutlich gemildert hat und damit sowohl auf ukrainische Drohungen als auch auf die eigene prekäre Lage reagiert. Diese Entwicklung könnte die Dynamik im Ukraine-Krieg beeinflussen, da Belarus bisher als potenzieller Angriffsvektor galt.

Mit seinem Rückzug aus der Drohpolitik entlastet Lukaschenko die ukrainische Generalität und untergräbt indirekt die russische Strategie. Gleichzeitig positioniert er sich als möglicher Vermittler, sollte es zu Verhandlungen kommen. Insgesamt zeigt das Interview, dass selbst enge Verbündete Putins ihre Position überdenken, wenn die militärische Lage sich ändert und direkte Bedrohungen für das eigene Regime entstehen. Lukaschenko versucht, seine Herrschaft zu sichern, indem er sich von einer direkten Beteiligung am Krieg distanziert und stattdessen auf Diplomatie setzt.

Damit folgt er einem Muster, das in der Region immer mehr an Bedeutung gewinnt: die Suche nach einem Ausweg aus einem Konflikt, der für alle Seiten zunehmend kostspieliger wird





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