Der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko kritisiert in einem Interview die russische Logik zur Ukraine. Er lehnt die Wiederherstellung historischer Territorien durch Gewalt ab.

Der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko hat die offizielle Rechtfertigungskette des Kreml für den Krieg gegen die Ukraine in einem breiten Interview deutlich infrage gestellt. In einem Gespräch mit dem französischen Politikmagazin Le Point relativierte der seit Jahrzehnten regierende Diktator aus Minsk die von Wladimir Putin immer wieder vorgetragene Behauptung, Russen und Ukraine r seien ein historisches Volk. Lukaschenko bestreitet kategorisch, dass sein Verbündeter aus Moskau jemals die Existenz eines eigenständigen ukrainischen Volkes geleugnet habe. Diese zentrale These der russischen Kriegspropaganda hält der belarussische Präsident für nicht haltbar.

Lukashenko widerlegt historische Territorien Theorie

Ein Kernpunkt der Kritik von Alexander Lukaschenko betrifft das Argument, militärische Mittel dürften zur Wiedererlangung ehemaliger russischer Herrschaftsgebiete eingesetzt werden. Der belarussische Machthaber weist darauf hin, dass auch große Teile des heutigen russischen Staates einst zur mongolisch-tatarischen Herrschaftssphäre gehörten. Er erinnerte an die mittelalterliche Geschichte, als die Mongolen zeitweise über weite Flächen des heutigen Russlands herrschten, lange bevor das Zarentum entstand. Nach dieser Logik müsste Russland heute gemäß den historischen Ansprüchen an die Mongolei abgetreten werden, was Lukaschenko als absurd darstellt.

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Abweichung von der Kreml-Propaganda

Dieser Auftritt markiert eine weitere deutliche Distanzierung von der offiziellen Linie in Moskau. Bereits im Juni 2026 hatte Alexander Lukaschenko öffentlich gezeigt, dass er nicht bereit ist, jede Aussage des Kreml unkritisch zu stützen. Obwohl Belarus jahrhundertelang unter russischer Vorherrschaft stand und sich weiterhin in der russischen Einflusssphäre befindet, lehnt der belarussische Diktator die Idee ab, historische Grenzen durch Gewalt neu zu ziehen. Diese Position untergräbt indirekt die geopolitischen Ziele, die Wladimir Putin mit der Invasion der Ukraine verfolgt.

Belarus als potenzieller Vermittler

Gleichzeitig positioniert sich Alexander Lukaschenko zunehmend als möglicher Vermittler im anhaltenden Konflikt. Er betonte in dem Interview, dass er in Bezug auf den Krieg eher auf der Seite von Wladimir Putin als auf der von Wladimir Selenskyj stehe. Diese Aussage soll zeigen, dass er dennoch nicht komplett neutral ist, sondern eine gewisse Sympathie für die russische Position hegt. Trotz dieser Nähe versucht er, sich als diplomatische Brücke darzustellen, die beiden Seiten nahesteht und möglicherweise Gespräche ermöglichen könnte.

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Gleichzeitige Unterstützung der NATO-Kritik

Interessanterweise stimmt Alexander Lukaschenko in anderen Punkten eindeutig mit der russischen Propaganda überein. So unterstützt er die Narrative, dass die Osterweiterung der Nato eine reale Bedrohung für Russland darstelle. Diese Übereinstimmung zeigt die komplexe und widersprüchliche Haltung des belarussischen Diktators. Er wählt selektiv diejenigen Argumente, die ihm dienlich sind, und verwirft jene, die seine eigene Position oder die Stabilität seiner eigenen Macht bedrohen könnten. Dies erschwert die Einordnung seiner politischen Strategie.

Perspektiven für den Frieden und Selenskyj

Alexander Lukaschenko sprach Wladimir Selenskyj zudem den Begleitschutz für eine Reise nach Moskau aus. Dies war ein konkreter Vorschlag, der darauf hindeuten könnte, dass direkte Verhandlungen möglich sein könnten. Der ukrainische Präsident hat diesen Vorschlag jedoch nicht aufgegriffen. Die Ablehnung unterstreicht die aktuelle Sackgasse der Diplomatie. Es bleibt abzuwarten, ob solche Vermittlungsversuche in Zukunft Früchte tragen oder ob der Konflikt weiter eskaliert.