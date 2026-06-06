Lukasz Poreba: Vom Leihling zum festen Vertrag - Schlüsselspieler beim historischen Bundesliga-Aufstieg von Elversberg

Der polnische Mittelfeldspieler Lukasz Poreba, der im Sommer von HSV zu Elversberg ausgeliehen wurde, hat nach beeindruckender Startelf-Performance und wichtiger Mitwirkung am Aufstieg des Saarländer-Teams einen Festvertrag erhalten. Die Ablösesumme beträgt 1,5 Mio. Euro plus 100 Tausend Euro Aufstiegsbonus. Sportdirektor Claus Costa und Trainer Merlin Polzin loben seine Vielseitigkeit und sein Engagement im Kampf um die Bundesliga‑Teilnahme.

Lukasz Poreba , ein 26‑jähriger defensiver Mittelfeldspieler, hat im vergangenen Sommer ein Leihgeschäft abgeschlossen, das sich für alle Beteiligten als voller Erfolg erwiesen hat. Der Polen kam aus dem Hamburger SV zu dem damals noch zweitklassigen SV Elversberg und entwickelte sich rasch zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Startelf.

In seiner ersten Saison absolvierte er 32 von 34 Pflichtspielen, erzielte ein Tor und lieferte vier Vorlagen - ein Beitrag, der entscheidend dazu beitrug, dass die Saarländer in einer sensationellen Aufwärtsphase die Liga mit einem deutlichen Vorsprung dominierten und den Sprung in die erste Bundesliga schafften. Porebas Vielseitigkeit zeigte sich nicht nur im defensiven Mittelfeld, sondern auch in unerwarteten Einsätzen in der Innenverteidigung, etwa im entscheidenden Heimspiel gegen Ulm, in dem er das 6:1‑Siegtreffen maßgeblich mitgestaltete und vom HSV‑Trainer Merlin Polzin mit einem Vergleich zu Fabio Cannavaro gelobt wurde.

Der Leihvertrag wurde im Anschluss zu einer festen Verpflichtung umgewandelt. Nach Informationen von BILD haben die Verantwortlichen von Elversberg bereits am vergangenen Wochenende die Kaufoption aktiviert und dem HSV eine Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro gezahlt. Zusätzlich erhält der Verein wegen des Aufstiegs weitere 100 000 Euro. Sportdirektor Claus Costa erklärte, dass die Leihe für alle Seiten perfekt funktioniert habe und dass Poreba eine entscheidende Rolle beim historischen Aufstieg des SV Elversberg gespielt habe.

Er betonte, dass der HSV dankbar für die geleistete Arbeit im Trikot sei und dass man sich auf ein mögliches Wiedersehen in der kommenden Saison freue. In den beiden Jahren, die Poreba im Volkspark verbrachte, sammelte er insgesamt 37 Einsätze und erzielte jeweils drei Tore und drei Vorlagen, wobei seine Leistungen im Endspurt 2025 besonders in Erinnerung bleiben. Für den Spieler selbst bedeutete der Wechsel mehr als nur einen sportlichen Erfolg.

In einem Interview betonte er, dass er sich vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt habe und dass das Vertrauen, das ihm sowohl vom Trainerstab als auch von den Mitspielern entgegengebracht wurde, ein wesentlicher Faktor für seine Entwicklung gewesen sei. Mit dem Aufstieg in die Bundesliga habe er nicht nur einen historischen Meilenstein erreicht, sondern auch den Wunsch geäußert, den gemeinsamen Weg mit Elversberg fortzusetzen und die kommenden Herausforderungen in der höchsten deutschen Spielklasse anzunehmen.

Er sieht die neue Aufgabe als logische Fortsetzung seiner bisherigen Karriere und hofft, künftig erneut ein wichtiger Baustein für den Erfolg des Vereins zu sein





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