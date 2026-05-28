Luke Humphries hofft auf Wiederholung im Premier League Finale

Luke Humphries ist Titelverteidiger in der Premier League und hofft auf eine Wiederholung im Finale. Der Weltmeister von 2024 und Weltranglistenzweite ist groß in den Tönen, aber diese kann er noch beweisen.

Für das Saisonfinale der Premier League haben sich nur vier Spieler von den acht qualifiziert. Im ersten Halbfinale wird der Superstar Luke Littler (19) auf Gerwyn Price (41) treffen, während im zweiten Spiel Jonny Clayton (51) und Luke Humphries (31) gegeneinander antreten werden.

Letztgenannter ist Titelverteidiger und hofft auf eine Wiederholung, da er derzeit in der Form seines Lebens ist.

'In den letzten vier Wochen habe ich so gut gespielt wie noch nie in meiner Karriere, und jetzt habe ich die Chance, den Titel zu verteidigen', so Humphries. Der Weltmeister von 2024 und Weltranglistenzweite ist groß in den Tönen, aber diese kann er noch beweisen. So stand Humphries an den letzten vier Spieltagen der Premier League immer im Finale, zwei Abende gewann er sogar. Er qualifizierte sich nach einem schwachen Start souverän für das Halbfinale.

Humphries: 'Wie ich schon zu Beginn der Saison gesagt habe: Es ist mir egal, wie ich dorthin komme, ich wollte einfach nur hierherkommen. Solange mein Name wieder auf dem Pokal steht, ist es mir egal, gegen wen oder wie ich das schaffe. Es ist so ein schwer zu gewinnendes Turnier.

' Doch er weiß, wie es geht. Im letzten Jahr schlug der Brite Littler im Finale mit 11:8. Diese Erfahrung soll ihm jetzt helfen. Für Humphries bietet sich dabei eine historische Chance.

Nur Phil Taylor und Michael van Gerwen haben es bislang geschafft, den Titel in der Premier League zu verteidigen. Humphries könnte der dritte Spieler in der Geschichte des Einladungsevents sein.

'Das würde mir und meiner Familie unglaublich viel bedeuten. Ich breche gerne Rekorde, ich bin gerne Teil von etwas, das nicht viele Menschen erreicht haben. Ich habe Phil und Michael schon bei einigen Dingen begleitet und würde mich freuen, hier mit ihnen gleichzuziehen.

' Kommt es zum dritten Premier League Finale in Folke zwischen Luke Humphries (31) und Luke Littler (19)? Doch die Konkurrenz ist groß. Allen voran Littler gilt es zu schlagen. Er war über die ganze Saison der dominante Spieler.

Falls er und Humphries ihre Halbfinals gewinnen, käme es in der Premier League zum dritten Finale der beiden in Folge. Einmal gewann Littler, einmal Humphries - und diesmal





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Luke Humphries Premier League Finale Luke Littler Gerwyn Price

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bauer sucht Frau International 2026: Übertragung und Wiederholung im TV und StreamDie 8. Staffel der internationalen Dating-Show 'Bauer sucht Frau' startet 2026. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer reisen zu Bäuerinnen und Bauern auf der ganzen Welt. Die erste Folge wurde am 18. Mai 2026 im Free-TV ausgestrahlt und ist auch im Stream verfügbar.

Read more »

„Sing meinen Song“ 2026: Übertragung im TV oder Stream – gibt es auch eine Wiederholung?Wie läuft die Übertragung von „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ 2026 im TV und Stream? Kann man ganze Folgen als Wiederholung sehen? Alle Infos gibt es hier.

Read more »

„Kampf der RealityAllstars“ 2026: Übertragung in TV oder Stream und WiederholungDer „Kampf der RealityAllstars“ 2026 läuft aktuell im TV. Wir liefern alle Infos zur Übertragung im TV und Stream. Gibt es ganze Folgen als Wiederholung?

Read more »

Premier League Darts: Finalabend in London mit Littler, Humphries, Price und ClaytonDas Finale der Premier League Darts steht an: Die vier besten Spieler der Saison, darunter Luke Littler und Titelverteidiger Luke Humphries, kämpfen in der Londoner O2 Arena um den Titel. Mit Gerwyn Price und Jonny Clayton sind zwei weitere erfahrene Profis mit dabei. Der Abend wird live von Sport1 und Joyn übertragen.

Read more »