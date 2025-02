Luke Littler erhält ein Stadion nach sich benannt

Luke Littler, der 18-jährige Darts-Weltmeister, erhält eine ehrenvolle Auszeichnung in seiner Heimatstadt Warrington. Das Rugby-Team der Warrington Wolves benennt sein Stadion für ein Spiel in seiner Ehre um.

Luke Littler ist mit gerade einmal 18 Jahren der mit Abstand größte Star seiner Sportart. Nun soll das Stadion des Rugby-Vereins seiner Heimatstadt Warrington für ein Spiel nach ihm benannt werden.Beim Worlds Masters, das am vergangenen Wochenende stattfand, konnte Darts-Weltmeister Luke Littler nicht seinen ersten Major-Titel nach dem WM-Erfolg feiern, weil er im Viertelfinale an Jonny Clayton scheiterte. Trotzdem ist die Nummer 2 der Weltrangliste natürlich weiterhin der größte Star seiner Sportart. Nun wird Littler in seiner Heimatstadt Warrington eine besondere, wenn auch vorübergehende Ehre zuteil. Das Rugby-Team der Warrington Wolves benennt sein Stadion für das Spiel in der Super League gegen die Catalans Dragons aus Frankreich in'Luke Littler Stadium' um. Nach der Partie am 21. Februar soll der Name allerdings wieder in'Halliwell Jones Stadium' geändert werden. 'Es ist eine absolute Ehre und ich kann dem Klub überhaupt nicht genug danken', sagte der 18 Jahre alte Engländer, der sich mit seinem ersten WM-Triumph Anfang Januar als damals noch 17-Jähriger zum jüngsten Weltmeister seiner Sportart gekürt hatte.'Luke ist ein echter Warrington-Fan und daher ist die Umbenennung unseres Stadions zu seinen Ehren bei unserem Heimspiel eine angemessene Ehrung', sagte Wolves-Geschäftsführer Karl Fitzpatrick. Littler wird das Team gegen die Dragons außerdem auf den Platz führen und in der Halbzeit die prachtvolle Sid-Waddell-Trophy, den Pokal des Weltmeisters, präsentieren. Den WM-Pokal hatte Littler bereits im Januar vor 74.000 Zuschauern im Old Trafford vor Manchester Uniteds Partie gegen Brighton präsentiert. Das Jahrhunderttalent löste nicht erst mit seinem WM-Gewinn einen Hype aus, den die Sportart Darts so noch nie erlebt hat und selbstverständlich ist er auch bei der diesjährigen Premier League wieder dabei. Am Donnerstag findet der 1. Spieltag der Premier League statt. Der Titelverteidiger trifft im Viertelfinale des Miniturniers auf Vizeweltmeister Michael van Gerwen





