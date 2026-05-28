Luke Littler gewinnt dramatisches Premier-League-Finale gegen Luke Humphries

Luke Littler triumphiert in einem hochspannenden Finale der Premier League mit 11:10 gegen Luke Humphries. Beide Spieler liefern sich einen Krimi mit wechselnder Führung, Littler spielt einen starken Average von 111.67 und sichert sich 350.000 Pfund. Bereits zum dritten Mal in Folge stehen die beiden Kontrahenten im Endspiel. Nach dem Sieg ist Littler emotional, da er zuletzt ausgepfiffen wurde.

Superstar Luke Littler sicherte sich am späten Donnerstagabend in einem dramatischen Krimi den Sieg in der Premier League. In einem hochspannenden Finale in der Londoner O2 Arena setzte er sich mit 11:10 gegen Luke Humphries durch.

Das Spiel war von intensiver Wechselhaftigkeit geprägt, Humphries führte zwischenzeitlich deutlich mit 6:3, doch Littler kämpfte sich zurück und gewann letztlich - wie schon im Vorjahr - den Titel. Besonders beeindruckend: Littler spielte im Finale einen extrem starken Average von 111.67, während sein Gegner Humphries ebenfalls mit einem überzeugenden Wert von 105.60 glänzte. Mit diesem Triumph sicherte sich Littler das stattliche Preisgeld von 350.000 Pfund, umgerechnet über 400.000 Euro.

Bereits im Halbfinale hatte Littler gegen Gerwyn Price einen hauchdünnen Sieg errungen, nachdem Price von einem 9:4-Rückstand noch zum 9:9 ausgeglichen hatte, bevor Littler im Entscheidungsleg triumphierte. Auch das zweite Halbfinale zwischen Humphries und Jonny Clayton entwickelte sich zu einem wahren Nervenkrimi, das Humphries knapp mit 10:9 für sich entschied, nachdem Clayton zwischenzeitlich mit 9:7 geführt hatte. Die Premier League zählt neben der Weltmeisterschaft zu den bedeutendsten Turnieren im Darts-Kalender.

Seit Anfang Februar traten acht Topspieler Woche für Woche an verschiedenen Spielorten in England, Irland, Belgien, den Niederlanden und Deutschland gegeneinander an, um Punkte für die Qualifikation zum Finalabend zu sammeln. Die vier besten Spieler der Hauptrunde qualifizierten sich schließlich für die Endrunde in der O2 Arena. Die Rivalität zwischen Littler und Humphries ist dabei besonders bemerkenswert, da sie bereits zum dritten Mal in Folge im Finale standen: 2024 gewann Littler, im Jahr zuvor Humphries.

Nach dem Sieg zeigte sich Littler im Interview äußerst emotional, brach sogar in Tränen aus. Hintergrund ist die jüngste Erfahrung beim Turnier in Manchester, wo er von Teilen des Publikums ausgepfiffen wurde, was den Triumph und die damit verbundene öffentliche Wertschätzung für ihn zu einer besonders bedeutsamen Genugtuung macht





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