Luke Littler gewinnt Duell gegen Beau Greaves 5:2 beim Grand Slam of Darts

Darts-Weltmeister Luke Littler besiegt Beau Greaves in Wolverhampton deutlich mit 5:2 und steht vor dem Achtelfinale beim Grand Slam of Darts.

Luke Littler hat beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton das mit Spannung erwartete Duell der Geschlechter gegen Beau Greaves deutlich mit 5:2 gewonnen. Der 19-Jährige, der als Darts-Weltmeister und Nummer eins der Welt antritt, ist damit dem Einzug ins Achtelfinale bereits ganz nah.

Der Auftritt gilt als Zeichen der Stärke: 'The Nuke' ließ im Duell mit der Frauen-Dominatorin Beau Greaves nichts anbrennen. Die Partie war eines der Highlights des Turniertags und zog die Aufmerksamkeit der Zuschauer in Wolverhampton auf sich.

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Littler dominiert die Anfangsphase gegen Beau Greaves

Luke Littler startete überragend in das Match und lag schnell mit 3:0 vorne, während Beau Greaves zunächst überhaupt nicht Schritt halten konnte. Der frühe Vorsprung gab Littler die Kontrolle über den Verlauf der Begegnung.

Danach fand die dreimalige Weltmeisterin der WDF, Beau Greaves, besser ins Spiel. Sie hielt von diesem Zeitpunkt an mit Luke Littler mit und zeigte, dass sie das Match nicht kampflos aufgeben wollte.

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Den Rückstand konnte Beau Greaves jedoch nicht mehr aufholen. Luke Littler entschied die Partie am Ende deutlich mit 5:2 für sich.

Anton Östlund überrascht Jonny Clayton beim Turnier

Die größte Überraschung des Tages lieferte am Nachmittag der Schwede Anton Östlund, der den Waliser Jonny Clayton mit 5:4 besiegte. Östlund trat als Qualifikant an, der sich über die Nordeuropa- und Baltikum-Tour für das Turnier qualifiziert hatte.

Der knappe Sieg zeigt, wie eng die Begegnungen beim Grand Slam of Darts verlaufen können. Anton Östlund setzte sich am Ende eines umkämpften Matches gegen den Waliser Jonny Clayton durch.

Auch für einen dreimaligen Weltmeister wurde es knapp. Er musste gegen den stark aufspielenden englischen Youngster Henry Coates in das Entscheidungsleg und gewann schließlich mit 5:4.

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Format und Preisgeld des Grand Slam of Darts

Beim Grand Slam of Darts treten 48 Spielerinnen und Spieler in 16 Dreiergruppen gegeneinander an. Nur die Gruppensieger erreichen das Achtelfinale, sodass jede Niederlage in der Gruppenphase entscheidend sein kann.

Teilnahmeberechtigt sind sämtliche Sieger und Finalisten der Major-Turniere sowie die Gewinner der European Tour und der Players-Championship-Turniere. Hinzu kommen weitere Qualifikanten, zu denen auch Anton Östlund zählt.

Insgesamt wird beim Grand Slam of Darts ein Preisgeld in Höhe von einer Million Pfund ausgeschüttet. Für Luke Littler steht mit dem Sieg gegen Beau Greaves nun der nächste Schritt Richtung Achtelfinale an.