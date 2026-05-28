Luke Littler gewinnt Premier League mit 11:10 gegen Luke Humphries

Der 19-jährige Darts-Star Luke Littler hat die Premier League gewonnen und sich das Preisgeld von 350.000 Pfund sichergestellt. Er besiegte seinen Kontrahenten Luke Humphries mit 11:10 und zeigte ein irres Niveau im Finale.

Der junge Darts -Star Luke Littler hat den Sieg in der Premier League errungen. Mit einem Ergebnis von 11:10 besiegte er seinen Kontrahenten Luke Humphries und sicherte sich das Preisgeld von 350.000 Pfund.

Dieser Erfolg ist ein wichtiger Meilenstein in Littlers Karriere, da er mit nur 19 Jahren bereits einen der bedeutendsten Wettbewerbe im Darts-Kalender gewinnen konnte. Littler hatte sich bereits im ersten Halbfinale denkbar knapp gegen Gerwyn Price mit 10:9 durchgesetzt. Ebenso war das Halbfinale von Humphries gegen Jonny Clayton von Spannung geprägt, wobei Humphries sich im entscheidenden Moment mit 10:9 durchsetzte.

Im Finale zeigten beide Spieler ein irres Niveau, wobei Littler im entscheidenden Moment gegen Humphries eine Schippe drauf legte und die Nerven bewahrte. Sein Average betrug 111,67, was ein beeindruckendes Ergebnis darstellt. Nach seinem Sieg konnte Littler seine Tränen nicht unterdrücken und ließ seine Emotionen im Siegerinterview freien Lauf. Es ist zu beachten, dass Littler in Manchester vom Publikum ausgepfiffen wurde, was ihn mitgenommen hatte.

Die Premier League gilt nach der Weltmeisterschaft als einer der wichtigsten Wettbewerbe im Darts-Kalender. Insgesamt kämpften acht Topstars seit Anfang Februar Woche für Woche um Punkte für den Einzug in die Halbfinal-Qualifikation. Gespielt wurde in mehreren Städten in England, Irland, Belgien, den Niederlanden und Deutschland. Nur die besten vier Profis der Hauptrunde qualifizierten sich schließlich für den Finalabend in der Londoner O2-Arena.

In den letzten beiden Jahren trafen Littler und Humphries bereits im Finale aufeinander, wobei Littler 2024 gewann und Humphries im letzten Jahr. Jetzt holt sich Littler wieder den Sieg





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