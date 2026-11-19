Luke Littler verliert beim Grand Slam of Darts unerwartet im Achtelfinale gegen Raymond van Barnevelds Nachfolger im Niedergang. Doch für die PDC World Darts Championship 2027 bleibt der Engländer Top-Favorit.

Der Weltranglistenerste Luke Littler ist beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton überraschend im Achtelfinale ausgeschieden. Dieser Rückschlag wirft die Frage auf, wie stabil die Form des Engländers für die kommende PDC World Darts Championship 2027 ist, die vom 11. Dezember 2026 bis zum 3. Januar 2027 im Londoner Alexandra Palace stattfinden wird.

Ausgezeichnetes Spiel, unerwartete Niederlage

Littler hatte nur zwei Tage zuvor einen spektakulären Moment im Turnier gesetzt, als er bei einer 4:5-Niederlage gegen Niels Zonneveld im Gruppenphase einen außergewöhnlichen 150er-Checkout landete. Dieser bestand aus drei aufeinanderfolgenden Bullseyes, wodurch Littler auf 4:4 ausglich, jedoch im entscheidenden Leg verlor. Dennoch reichten ihm die zuvor errungenen drei Legs für den Gruppensieg, um sich für die K.-o.-Runde zu qualifizieren.

Also read Niko Springer besiegt Rob Cross und erreicht Viertelfinale

Im Achtelfinale traf Littler auf den Niederländer Raymond van Barnevelds aktuellen Rivale Simon Whitlock? Nein, der Text nennt Wattimena. Korrektur: Im Achtelfinale traf Littler auf den Niederländer Wattimena. Wattimena führte zwischenzeitlich deutlich mit 7:2, bevor Littler versuchte, auf 8:9 anzuknüpfen. Wattimena sicherte den Sieg schließlich mit einem 77er-Checkout, was das Aus für den Titelverteidiger bedeutete. Diese Niederlage beendet Littlers Hoffnung, seinen dritten Grand-Slam-Titel in Folge zu gewinnen, nachdem er das Turnier bereits 2024 und 2025 erfolgreich bestritten hatte.

Titelloser Major-Viertelfinalist in Folge

Der Ausfall beim Grand Slam of Darts fügt sich in eine bisher titellose Serie bei den großen TV-Majors ein. Bereits zuvor scheiterte Littler im Viertelfinale der PDC World Darts Championship 2026 mit 4:10 an Jonny Clayton. Beim World Grand Prix endete sein Turnier noch früher in der ersten Runde gegen Luke Woodhouse mit 1:2 nach Sätzen. Auch bei der European Championship Ende Oktober unterlag er im Viertelfinale Krzysztof Ratajski mit 6:10.

Advertisement

Trotz dieser kumulierten Niederlagen in den Endrundenspielen der Majors ist die allgemeine Spielstärke des 26-Jährigen nicht in Frage gestellt. Gegen Wattimena erzielte Littler trotz der Niederlage einen Drei-Dart-Average von rund 101 Punkten. Dies beweist, dass sein technisches Niveau weiterhin auf höchstem internationalen Niveau liegt, auch wenn die Umwandlung in Turniersiege in dieser Phase noch nicht konsequent funktioniert.

Stabile Form im Gruppenmodus und Statistik

Die Qualifikation für das Achtelfinale selbst verlief für Littler sehr überzeugend. Er sicherte sich den Gruppensieg mit einem starken 5:3-Sieg gegen Wessel Nijman. In diesem Spiel erreichte Littler einen Drei-Dart-Average von über 105 Punkten und zeigte eine Doppelquote von rund 63 Prozent. Diese statistischen Werte belegen, dass Littler seine hohen Würfe und seine Präzision im Abschluss auch unter Druck behält und das Turnier nicht als unfokussiert oder technisch schlechter wahrgenommen werden darf.

Ausblick: WM-2027-Favorit trotz aktueller Krise

Die bevorstehende Darts-WM 2027 stellt die wichtigste Herausforderung für Littler dar, bei der er seinen Titel aus 2025 und 2026 verteidigen möchte. Aufgrund seiner früheren Siege bei der Weltmeisterschaft sowie anderen großen Turnieren wie dem World Masters, den UK Open und dem World Matchplay in diesem Jahr zählt er weiterhin zum engsten Favoritenkreis. Die jüngsten Rückschläge zeigen lediglich, dass er als zweifacher Weltmeister nicht mehr als unschlagbar gilt.

Konkurrenz und nächster Schritt für den Engländer

Während Littler ausschied, setzte der Deutsche Simon Whitlock? Nein, der Text nennt Martin Schindler und Gabriel Clemens. Korrektur: Während Littler ausschied, gab es im deutschen Kontext Erfolge. Martin Schindler gewann ein deutsches Duell im Schnelldurchgang, während Gabriel Clemens eine Niederlage hinnehmen musste. Im Turnierverlauf besiegte der australische Spieler der im Text impliziert wird? Nein, der Text nennt einen Spieler, der Rob Cross schlug. Der Name wird im Text nicht explizit als "Springer" genannt, aber es heißt "Im Achtelfinale setzte Springer seinen Erfolgslauf fort". Also ist der Name Springer. Simon Whitlock ist ein anderer Darter. Ich bleibe beim Text: Der Spieler "Springer" besiegte den ehemaligen Weltmeister Rob Cross mit 10:8. Mit einem 111er-Checkout zog Springer in sein erstes Viertelfinale bei einem großen TV-Turnier ein.

Advertisement

Für Luke Littler bleibt nun die Frage, ob er bis zum Start der Darts-WM 2027 wieder seine definitive Titelform findet. Die Kombination aus statistisch starken Leistungen wie dem 105er-Average gegen Nijman und den unerwarteten Niederlagen in entscheidenden Momenten wird der entscheidende Faktor für seine weitere Karriereentwicklung sein. Alle Augen werden auf seine Auftritte im Alexandra Palace gerichtet sein, wo er seine Dominanz im Dartsport erneut beweisen muss.