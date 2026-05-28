Luke Littler sichert sich den Titel in der Premier League Darts

In einem packenden Finale hat sich Luke Littler den Titel in der Premier League Darts gesichert. Der Engländer besiegte seinen Landsmann Luke Humphries mit 11:10 und feierte damit seinen zweiten Titel in Folge.

Luke Littler hat sich in einem packenden Finale gegen Luke Humphries den Titel in der Premier League Darts gesichert. Das Endspiel war ein echter Krimi, der die Zuschauer bis zur letzten Sekunde auf die Folter spannte.

'The Nuke' Littler führte zwischenzeitlich sogar mit 9:4, bevor Humphries eine beeindruckende Aufholjagd startete und fünf Legs in Folge gewann. Erst im entscheidenden Leg konnte Littler seinen Kontrahenten stoppen und den Titel gewinnen. Auch das zweite Halbfinale zwischen Humphries und Jonny Clayton ging über die volle Distanz und war ein echter Klassiker. Letztendlich blieb 'Cool Hand Luke' Humphries seinem Spitznamen treu und gewann die letzten drei Legs, um ins Finale einzuziehen.

Das Finale zwischen Littler und Humphries war eine absolute Show. Die ersten Ausrufezeichen setzte Humphries, der aus einem 3:3 mit drei aufeinanderfolgenden 100+-Checkouts ein 6:3 machte. Doppel-Weltmeister Littler antwortete mit zwei 11-Dartern in Folge, bevor zwei Breaks und ein weiterer Littler-11-Darter das Spiel auf 7:7 stellten. Auch im weiteren Spielverlauf konnte sich keiner der beiden absetzen.

Dann setzte 'The Nuke' Littler zum nächsten Highlight an: Mit einem 10-Darter zum Break sicherte sich der 19-Jährige die 10:9-Führung. Im folgenden Leg vergab Littler seinen ersten Championship-Dart, doch Humphries konnte das Comeback nicht perfekt machen. Littler checkte 54 Punkte und verteidigte somit seinen Titel in der Premier League.

'Es war eine Achterbahnfahrt', sagte Littler, der während des Siegerinterviews in Tränen ausbrach, bei Sky Sports. Der Dominator gab zu, mit der jüngsten Kritik vieler Fans nur schwer umgehen zu können. Zuletzt war Littler immer wieder ausgebuht worden, auch bei seinem Walk-on im Halbfinale gegen Gerwyn Price. Beim nächsten großen Turnier, der Team-WM in Frankfurt/Main (11. bis 14.

Juni), treten Littler und Humphries gemeinsam an. Littler will seinen Titel in der Premier League verteidigen und Humphries will seinen ersten Major-Titel gewinnen





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