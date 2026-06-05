Luke Littler unter Druck: Phil Taylor befürchtet Rücktritt wegen Fan-Anfeindungen

Darts-Wunderkind Luke Littler wird regelmäßig ausgepfiffen. Legende Phil Taylor warnt vor Konsequenzen bis hin zum Karriereende.

Luke Littler , das 17-jährige Wunderkind des Darts ports, sieht sich zunehmend einer feindseligen Atmosphäre in den Arenen ausgesetzt. Während seines jüngsten Sieges beim World Matchplay in London wurde der Engländer erneut von einem Teil des Publikums mit lauten Pfiffen und Beschimpfungen empfangen.

Solche Vorfälle sind kein Einzelfall: Bereits zuvor in Berlin und Rotterdam hatte Littler unter den gleichen Anfeindungen gelitten. Der Teenager, der mit seinen herausragenden Leistungen die Dartswelt im Sturm eroberte, reagierte darauf mehrfach mit Wortgefechten gegen die Zuschauer. Diese Entwicklung beunruhigt Experten und Legenden der Szene. Phil Taylor, der unbestrittene Rekordweltmeister mit 16 WM-Titeln, äußerte in einem Interview mit TalkSport seine Besorgnis.

Taylor erklärte, dass die ständigen Anfeindungen Littlers Karriere gefährden könnten. Er wörtlich: Ich weiß, dass man für diesen Sport gut bezahlt wird, aber die ständigen Pfiffe und Beleidigungen gehen einem trotzdem nahe. Man muss mit so etwas vorsichtig umgehen. Entweder gewöhnt er sich daran oder er steigt aus.

Taylor berief sich auf seine eigenen Erfahrungen mit feindseligen Fans. Er berichtete von Situationen, in denen er mit Schimpfwörtern bombardiert wurde, und bezeichnete dieses Verhalten als Mobbing. Wir sind da, um die Leute zu unterhalten, nicht um beschimpft zu werden, fügte der 65-Jährige hinzu. Die Reaktionen auf Littlers Erfolg sind gespalten.

Während ihm viele Fans zujubeln und seine außergewöhnliche Begabung feiern, gibt es offenbar eine Gruppe, die den jungen Spieler provozieren will. Die Frage ist, wie lange Littler diesem Druck standhalten kann. Psychologen und Sportexperten warnen vor den langfristigen Auswirkungen solcher Anfeindungen. Sie betonen, dass gerade junge Talente wie Littler besonderen Schutz benötigen.

Die Darts-Organisationen stehen in der Pflicht, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um ein respektvolles Miteinander in den Hallen zu gewährleisten. Bisherige Appelle an die Zuschauer blieben jedoch weitgehend wirkungslos. Die Entwicklung um Luke Littler wirft ein Schlaglicht auf ein generelles Problem im Sport: den zunehmenden respektlosen Umgang mit Athleten. Auch andere Spitzensportler klagen über Beleidigungen von den Rängen.

Der Druck durch Social Media verstärkt diese Tendenz noch. Littler selbst hat sich bisher nicht zu konkreten Rücktrittsgedanken geäußert, doch Taylors Warnung hallt nach. Die nächsten Monate werden zeigen, ob der junge Dartprofi die mentale Stärke aufbringt, diesen Gegenwind zu überstehen oder ob er tatsächlich einen Schlussstrich zieht. Die Dartswelt hofft inständig, dass es nicht zum Extremfall kommt





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