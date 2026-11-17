Luke Littler unterliegt gegen Zoneveld, qualifiziert sich aber für das Achtelfinale. Niko Springer und Jermaine Wattimena ziehen ebenfalls ins neue Stadion ein.

Luke Littler musste sich beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton trotz eines spektakulären Dreifach-Bullseye-Finishes in der entscheidenden Partie geschlagen geben. Der walisische Darts-Star verlor sein Match gegen seinen Gegner Zoneveld mit 4:5, verpasste dabei jedoch nicht seinen direkten Weg in die nächste Turnierrunde. Littler sicherte sich durch seinen früheren Sieg in der Gruppe A den ersten Platz in der Gesamtwertung und startete damit souverän in das Achtelfinale des prestigeträchtigen Turniers.

Der 26-jährige Littler präsentierte beim Stand von 3:4 in der Schlussphase eine technische Meisterleistung, indem er drei Darts hintereinander in das Bullseye warf, um mit einem 150er Checkout den Sieg im Leg einzufahren. Diese Aktion löste im Publikum in Wolverhampton eine komplette Ausgelassenheit aus. Trotz der emotionalen Höhepunkte reichte es im entscheidenden Decider nicht für den Sieg, da Zoneveld冷静 und sicherte sich die notwendige Partie.

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Qualifikation und Gruppensieg für Littler

Für die weitere Turnierqualifikation von Luke Littler hatte die Niederlage im direkten Duell keinerlei negative Konsequenzen. Der Waliser benötigte lediglich drei Legs, um sich den Gruppensieg in Gruppe A zu sichern und den damit verbundenen Einzug in das Achtelfinale zu erreichen. Sein 5:3-Sieg in der Gruppe H und der damit verbundene erste Platz in der Gruppenwertung waren folgerichtig und festigten seine Position als einer der Hauptakteure des Turniers.

Die Struktur des Wettbewerbs stellt sicher, dass starke Spieler wie Littler auch bei einzelnen Niederlagen gegen direkte Kontrahenten im Turnier bleiben, solange die Gesamtpunktzahl in der Vorrunde ausreicht. Littler wird nun am Mittwoch im Achtelfinale auf Ryan Searle treffen, der ebenfalls als klarer Favorit in diesen Schritt des Turniers eingeht. Die Leistungen in der Vorrunde haben die Paarungen klar definiert.

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Niko Springer und andere Qualifizierte

Neben Littler zog auch der deutsche Spieler Niko Springer dank einer starken Leistung ins Achtelfinale ein. Springer bestätigte seine aktuelle Form und konnte sich gegen seine Konkurrenz in der Gruppe durchsetzen, was ihm den Aufstieg in die nächste Runde ermöglichte. Bielecki hingegen schied aus dem Wettbewerb aus und konnte die notwendige Qualifikation nicht erreichen.

Die Konkurrenz im Feld der Darts-Profis ist hochkarätig und die Ergebnisse der Gruppenphase zeigten sowohl klare Dominanzen als auch enge Entscheidungen. Die Zuschauer in Wolverhampton waren Zeuge eines engen Spiels zu Beginn der Session, das die Spannung auf die restlichen Partien noch einmal erhöhte und die Qualität des gesamten Feldes unterstrich.

Weitere Ergebnisse und kommende Paarungen

Jermaine Wattimena setzte sich in einem knappen Duell letztlich mit 5:4 gegen Alan Soutar durch. Das Spiel verlief zu Beginn der Session sehr eng und entschied sich erst in den entscheidenden Legs. Wattimena zeigte Nervenstärke in der Schlussphase, um sich den Sieg und den weiteren Weg im Turnier zu sichern, während Soutar als Verlierer aus der Gruppe ausschied.

Deutlich weniger Probleme hatte der Engländer Andrew Gilding, der als "Heavy Metal" bekannt ist. Gilding gewann klar mit 5:1 gegen seinen Landsmann und Gegner. In der darauffolgenden Runde trifft Gilding nun auf Ryan Searle, der mit 5:1 gegen Andrew Gilding gewann und damit die direkte Qualifikation für das Achtelfinale perfekt machte. Searle bleibt somit als Gegner für Wattimena im Gedächtnis, während die Paarungen für das nächste Turnierstage feststehen.

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Ausblick auf das Achtelfinale

Die kommenden Partien im Achtelfinale stehen nun fest und versprechen weitere spannende Duelle. Luke Littler trifft am Mittwoch auf Ryan Searle, ein Match, das als Top-Begegnung im weiteren Turnierverlauf gilt. Beide Spieler haben ihre Qualifikation bereits mit starken Leistungen in der Gruppenphase untermauert und erwarten sich im Achtelfinale ein hohes Niveau.

Jermaine Wattimena hingegen muss im Achtelfinale gegen den Gewinner seiner Partie antreten, wobei er selbst als klarer Favorit in das Duell gegen Alan Soutar gegangen war. Die Struktur des Turniers sorgt dafür, dass die besten Spieler der Gruppenphase aufeinandertreffen und die Spannung bis zum Finale hoch bleibt. Die Atmosphäre in Wolverhampton ist gespannt auf die weiteren Spiele.