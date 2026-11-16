Luke Littler scheitert am Ende am Decider. Martin Schindler gewinnt das deutsche Duell und zieht ins Achtelfinale des Grand Slam of Darts ein.

Im Grand Slam of Darts zeigte Luke Littler ein faszinierendes Spiel, musste sich jedoch im entscheidenden Moment geschlagen geben. Der Waliser "The Nuke" beendete ein enges Match gegen einen Gegner durch ein Dreifach-Bullseye-Finish. Trotz dieses spektakulären Moments reichte es am Ende nicht für den Sieg im direkten Vergleich. Das Publikum in Wolverhampton reagierte mit Begeisterung auf die Leistung des jungen Stars.

Dramatisches Ende mit Dreifach-Bullseye

Als der Spielstand bei 3:4 Legs stand, checkte Luke Littler eine 150er-Dreifachkombination. Dazu traf er dreimal hintereinander das Bullseye. Diese enorme Leistung ließ das Publikum in Wolverhampton komplett ausflippen. Der Gegner blieb jedoch unter Druck und entschied das Match im Decider-Leg für sich. Für Littler hatte die Niederlage im Einzelmatch jedoch kaum Konsequenzen für die weitere Turniertournee.

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Die Ausrichtung der Gruppe sicherte sich der Waliser bereits vorher. Er benötigte lediglich drei weitere Legs, um sich den Sieg in Gruppe A und damit den direkten Einzug ins Achtelfinale zu sichern. Die emotionale Reaktion auf das spektakuläre Finish unterstrich die hohe Qualität des Turniers. Die Aufmerksamkeit galt in diesem Moment vor allem der technischen Perfektion des Dartstars.

Schindler und Springer gewinnen deutsche Duelle

Neben Littler glänzten auch andere deutsche Akteure im Turniergeschehen. Martin Schindler gewann das deutsche Duell deutlich gegen seinen Landsmann Gabriel Clemens. Schindler setzte sich mit einem klaren 5:3 durch. Dieser Sieg war folgerichtig, da er damit den ersten Platz in Gruppe H belegte.

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Durch den Sieg steht der 26-Jährige nun sicher im Achtelfinale des Grand Slam of Darts. Er warf das deutsche Duell in der Gruppenphase effektiv aus. Gabriel Clemens hingegen konnte sich nicht durchsetzen und schied damit aus der weiteren Konkurrenz in seiner Gruppe aus. Die Leistungen der deutschen Dart-Nation sorgten für positive Impulse in der Berichterstattung.

In einer anderen Partie zog Niko Springer durch eine starke Leistung ins Achtelfinale ein. Er zeigte konstantes Spiel auf hohem Niveau und sicherte sich damit den wichtigen nächsten Schritt im Turnier. Springer warf sich gegen starke Konkurrenten nach vorne. Seine Qualifikation unterstreicht die gute Aufstellung des deutschen Teams.

Weitere Ergebnisse und nächste Schritte

Die anderen Matches der Session verliefen teilweise sehr knapp. Jermaine Wattimena setzte sich letztlich mit 5:4 gegen Alan Soutar durch. Es war ein enges Spiel, das die Zuschauerinnen und Zuschauer in Wolverhampton bis zum Ende spannend erlebten. Wattimena behielt in der letzten Phase die Nerven.

Deutlich weniger Probleme hatte der Engländer Andrew "Heavy Metal" Searle. Er gewann mit 5:1 gegen seinen Landsmann Andrew Gilding. Searle ist der walisische Gegner, auf den Luke Littler am Mittwoch im Achtelfinale treffen wird. In Gruppe B ist Bialecki bereits ausgeschieden. Die weiteren Achtelfinalbegegnungen stehen ebenfalls fest und werden für hohe Spannung im Turnier sorgen.