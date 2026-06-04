Lululemon senkt Umsatz- und Gewinnprognosen aufgrund schwacher Nachfrage und harter Konkurrenz. Die Aktien des kanadischen Sportbekleidungsherstellers fallen um neun Prozent. Lululemon rechnet nun mit einem stagnierenden bis um ein Prozent rückläufigen Umsatz und einem Gewinn je Aktie zwischen 10,95 und 11,15 Dollar.

Lululemon senkt Umsatz - und Gewinn prognosen aufgrund schwacher Nachfrage und harter Konkurrenz . Die Aktien des kanadischen Sportbekleidung sherstellers fallen um neun Prozent. Lululemon rechnet nun mit einem stagnierenden bis um ein Prozent rückläufigen Umsatz und einem Gewinn je Aktie zwischen 10,95 und 11,15 Dollar.

Die hohen Inflation und aufstrebenden Konkurrenten wie Alo Yoga und Vuori machen dem Konzern auf dem US-Markt zu schaffen. Die künftige Chefin Heidi O'Neill steht vor der Aufgabe, das Wachstum wieder anzukurbeln. Im Gegensatz dazu beschert der starke Nachfrage nach Luxusartikeln der US-Kaufhauskette Macy's das erste Umsatzwachstum in einem Quartal seit fast vier Jahren. Der Konzern hob seine Jahresprognose an und rechnet nun mit einem Nettoumsatz zwischen 21,50 und 21,75 Milliarden Dollar.

Der bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 2,00 und 2,20 Dollar liegen. Hewlett Packard Enterprise (HPE) hat dank des rasanten Ausbaus von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) im zweiten Quartal Rekordergebnisse erzielt und seine langfristigen Finanzziele um zwei Jahre vorgezogen. Der Umsatz stieg um 40 Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar und übertraf damit die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 9,8 Milliarden Dollar deutlich. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 79 Cent ebenfalls über den Erwartungen von 53 Cent.

CTS Eventim ist mit Schwung ins neue Jahr gestartet, dank erfolgreicher Konzerttourneen und der Olympischen Winterspiele in Mailand. Der Konzernumsatz kletterte um 23 Prozent auf 613,5 Millionen Euro, und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) stieg um 18,5 Prozent auf 119 Millionen Euro





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