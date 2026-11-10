Luminous Blue: WGSN kündigt Farbe des Jahres 2027 an

WGSN kürt Luminous Blue zur Farbe des Jahres 2027. Erfahren Sie, wie Sie den Trendton in Wohnräumen einsetzen und welche Kombinationen wirken.

Das Trendforschungsinstitut WGSN hat die Farbe des Jahres 2027 offiziell verkündet. Der ausgewählte Farbton trägt den Namen Luminous Blue und präsentiert sich als ein intensiver, elektrisierender Blauton. Die Experten begründen diese Wahl mit der universalen Anziehungskraft der Farbe, die saisonübergreifend tragfähig ist und alle Geschlechter anspricht. Damit markiert der Farbton einen klaren Wendepunkt in der Designbranche, da er sowohl in der Modeindustrie als auch im Technologiebereich und im Heimtextil eine zentrale Rolle spielen soll.

Der neu gekürte Blauton zeichnet sich durch seine Kraft und Klarheit aus, wodurch er im Wohnraum automatisch zum visuellen Fokus wird. WGSN rät jedoch davon ab, sofort große Flächen wie ganze Wände in diesem kräftigen Ton zu streichen. Stattdessen empfiehlt das Institut, den Trend über kleinere Accessoires und Möbelstücke einzubringen. Ein Sofa, eine Lampe, eine Vase, ein Bild oder Kissen in Luminous Blue setzen bereits einen deutlichen Akzent und bringen Frische in die vier Wände.

Also read Mikroplastik verändert womöglich die Farbe des Pazifik

Strategischer Einsatz in der Wohnarchitektur

Wer den Mut hat, größere Flächen mit der neuen Trendfarbe zu gestalten, muss die umgebenden Farbtöne bewusst abstimmen. Neutrale Begleiter wie Beige, Creme, Naturweiß oder Taupe sorgen für Ruhe im Raum und lassen den Blauton zur Geltung kommen. Für einen modernen Kontrapunkt bieten sich Altrosa und Hellgelb an, die dem Blau eine frische Dynamik verleihen. Wer es mutiger angehen möchte, kann auf erdige, warme Töne wie Terrakotta oder Olivgrün setzen, die einen starken Kontrast zur Kühle des Blaus bilden.

Advertisement

Die Wirkung von Luminous Blue wird maßgeblich durch die Wahl der Materialien beeinflusst, die auf das bestehende Mobiliar abgestimmt sind. Naturstoffe wie Leinen und Wolle lassen den kräftigen Blauton natürlicher und gemütlicher wirken. Wer Wärme in den Raum bringen möchte, sollte auf dunkles Teak- oder Nussbaumholz zurückgreifen. Auch helle Hölzer wie Esche und Ahorn eignen sich hervorragend für die Kombination mit dem Trendton und schaffen eine helle, luftige Atmosphäre.

Kontraste durch Metall und Lichtgestaltung

Neben Holzarten spielen auch Metalle eine entscheidende Rolle bei der stilistischen Einbettung von Luminous Blue. Moderne Akzente entstehen durch den Einsatz von Chrom und Edelstahl, die die kühle Seite des Blautons betonen und eine sleekere Ästhetik erzeugen. Im Gegenzug sorgen goldfarbene Details für einen wärmeren, eleganteren Kontrast, der den Trendton gehobener wirken lässt. Diese metallischen Akzente können in Griffschenkeln, Lampenschirmen oder Rahmen zum Einsatz kommen.

Die Beleuchtung hat einen direkten Einfluss darauf, wie intensiv Luminous Blue wahrgenommen wird. In einem Zimmer mit kühlem Tageslicht wirkt der Farbton besonders klar und definiert. Neutral- bis kühlweißes Licht verstärkt diesen klaren Eindruck noch weiter. Warmweißes Licht hingegen lässt den Ton weicher und wohnlicher erscheinen, was ihn für Schlafzimmer oder Loungebereiche attraktiv macht.

Advertisement

Praxisempfehlungen für den Probeanstrich

Bevor ein großflächiger Anstrich in Luminous Blue erfolgt, rät das Haus- und Gartenportal dringend zu einem Test unter verschiedenen Lichtbedingungen. Ein Farbfächer oder eine Musterplatte sollte sowohl bei natürlichem Tageslicht als auch bei künstlicher Beleuchtung begutachtet werden. Ein direkter Probeanstrich an der Wand wird hingegen nicht empfohlen, da sich intensive Farben später nur schwer gleichmäßig überdecken lassen. Der Aufwand für das späteste Überstreichen wäre unverhältnismäßig hoch.

Fest steht, dass der kräftige Ton einen deutlichen Kontrast zu den lange vorherrschenden Beige- und Grautönen bildet. Ob Luminous Blue langfristig als Mainstream-Trend bestehen wird, ist aktuell noch offen. Die strategische Einführung durch ein renommiertes Institut wie WGSN legt jedoch nahe, dass der Blauton in den kommenden Monaten große Teile der Design- und Einrichtungsbranche prägen wird.