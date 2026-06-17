Luna Schweiger und Lucas Wenz: Ein Paar mit gemeinsamen Leidenschaften

Die Tochter von Regisseur Til Schweiger und der erfolgreiche Reitsportler Lucas Wenz teilen ihr gemeinsames Glück und verraten, warum es zwischen ihnen so schnell geknistert hat.

Luna Schweiger und Lucas Wenz machen ihre Liebe offiziell. Die Tochter von Regisseur Til Schweiger und der erfolgreiche Reitsport ler Lucas Wenz teilen ihr gemeinsames Glück und verraten, warum es zwischen ihnen so schnell geknistert hat.

Luna Schweiger (29) und Lucas Wenz (29) sind ein Paar. Die Tochter von Regisseur Til Schweiger (62) und der erfolgreiche Reitsportler haben sich im echten Leben verliebt. Luna verbringt einen Großteil ihrer Zeit im Stall, Lucas arbeitet beim Holsteiner Verband und bildet junge Hengste aus.

"Ich habe mich einfach im echten Leben verliebt. Ohne, dafür mit Reitstiefeln", sagte sie. Und jetzt verrät sie auch, in wen.

"Seit unserem Kennenlernen haben Lucas und ich uns fast jeden Tag gesehen", so Luna. "Wir wollten nicht mehr ohne einander sein - und das ist bis heute so geblieben. " Und weiter: "Ich bin viel in Hamburg, oder Luna kommt zu mir nach Elmshorn. " Für Lucas ist es ein großer Vorteil, dass beide dieselbe Leidenschaft teilen.

"Absolut. Es macht vieles leichter, wenn der andere versteht, wie viel Zeit, Herzblut und Disziplin man da hereinsteckt. Ich bin so viel unterwegs, habe weniger frei als andere, und wenn Luna kein Interesse oder Spaß daran hätte, wäre das, glaube ich, schwierig. Das ist bei uns schon einzigartig.

" Auch abseits des Reitsports haben die beiden viel gemeinsam. Luna sagt: "Wir sind beide sehr harmoniebedürftig. Und wir haben beide so viel um die Ohren, dass wir jede freie Minute nutzen, um Zeit miteinander zu verbringen - und die soll dann auch schön sein.

" Gemeinsam schauen sie Serien und Filme, treffen Freunde oder gehen aus. "Lucas hat schon meine Freunde kennengelernt. Und wir sind beide Familienmenschen.

" Auch die Familien wurden bereits einander vorgestellt. Lucas erzählt: "Kürzlich beim Derby in Hamburg habe ich Lunas Großeltern kennengelernt, die aus Amerika zu Besuch waren. Und ihre Mutter und ihre Schwestern. Und wir waren auch schon bei meiner Familie in Stuttgart.

" Und noch eine weitere Leidenschaft teilen die beiden: Fußball. Luna sagt: "Ansonsten sind wir beide totale Fußballfans und gehen gerne zusammen ins Stadion.

" Besonders schätzt Luna an ihrem Freund seine Tierliebe, sagt sie. "Ich finde an Lucas toll, dass er Tiere genauso sehr liebt wie ich. " Davon gibt es bei ihr jede Menge: "Ich habe vier Hunde und gerade noch Nachwuchs mit fünf Welpen. Die werden von uns betüdelt und gepüschelt und sind viel mit dabei.

" Dazu kommen ihre fünf Pferde. "Zwei davon reite ich auf Turnieren, außerdem habe ich eine fünfjährige Nachwuchsstute, ein Fohlen, das schon prämiert wurde, und eine 26-jährige Stute, mit der ich angefangen habe zu springen. Sie ist inzwischen in Rente.





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