Fünf Frauen und zwei Männer leben in Lüneburg zusammen in einer Wohngemeinschaft. Allein können sie wegen ihrer Demenz nicht mehr sein, ins Pflegeheim wollen sie nicht. Manche blühen auf.

Fünf Frauen und zwei Männer leben in Lüneburg zusammen in einer Wohngemeinschaft. Allein können sie wegen ihrer Demenz nicht mehr sein, ins Pflegeheim wollen sie nicht.

Manche blühen auf. Lüneburg - Wenn Labrador "Lord" und Schäferhund "Nora" montags zu Besuch kommen, wollen die sieben Bewohner auf jeden Fall dabei sein. Dann wird es etwas eng in der geräumigen Wohnküche der einzigen Lüneburger Demenz-Wohngemeinschaft. Aber die fünf Seniorinnen und zwei Senioren lieben den Kontakt mit den ausgebildeten Support Dogs aus Geesthacht.

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Bälle werden gerollt, gemeinsam steht leichte Gymnastik an - so weit es bei jedem geht.

"Meine Mutter ist hier aufgeblüht, zu Hause fehlten ihr Anregungen und Gesellschaft", erzählt Andrea Meder über ihre körperlich vitale Mutter Ilse. Auch wenn es vor den Malstunden mit einer Therapeutin stets heißt: "Heute mache ich nicht mit", sitze sie später zufrieden vor dem Zeichenblock.

"Dies ist ein Kleinbetrieb mit Herz. " Sie komme mehrmals die Woche, um ihre Mutter, aber auch die anderen zu besuchen. Die 90-Jährige lebt seit zwei Jahren in der geräumigen Einrichtung, die früher als Krankenpflege-Schule diente. Eineinhalb Jahre habe man auf einen Platz in einem Pflegeheim gewartet, erzählt Michael Meder.

Der Sohn kümmerte sich täglich um sie.

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"Ich wäre fast zu einem Leibeigenen zu Hause geworden", erzählt er. "Und dabei habe ich gar keine Ausbildung für so etwas. " Dann hörten die Geschwister von einem freien Zimmer in der WG - es sei wie ein Sechser im Lotto gewesen. "Diese kleine Gruppe ist viel besser als ein Heim.

" Nun kommt er drei- bis viermal die Woche, um zu unterstützen und anzupacken, wenn Gartenarbeit ansteht. Auch jeder Bewohner darf mithelfen, je nach Fähigkeit. So schält seine Mutter besonders gern Kartoffeln und legt die Wäsche zusammen. Viele sind noch jünger, aber alle derzeit über 70.

Die Angehörigen behalten auch die Verantwortung und geben lediglich den überwiegenden Teil der Pflege und sozialen Betreuung ab. Darauf weist auch die Deutsche Alzheimer Gesellschaft hin. Denn geschäftsfähig sind die Senioren in Lüneburg nicht mehr. Die Verwandten kümmern sich um den Rahmen, treffen sich alle sechs Wochen, auch um Rechtliches zu regeln oder Ausflüge zu organisieren.

Die Idee der WG kam vom Vermieter und kommunalen Wohnungsbauunternehmen Lüwobau; die Elf-Quadratmeter-Zimmer kosten 399 Euro Miete. Weil Pflegekräfte rund um die Uhr in der Wohnung sind, kommen 3.000 Euro pro Monat hinzu. Die Kosten liegen insgesamt etwas unter denen eines Heimplatzes. Aufgenommen werden nur Menschen mit mindestens Pflegegrad 3.

Die Zahlungen der Krankenkassen gehen auch an den Pflegedienst. Die Pflegekräfte kochen täglich, spielen mit den Bewohnern und hören sich die Sorgen an. Ein Lieferdienst bringt Lebensmittel vorbei.

"Ich wollte etwas Sinnvolles machen, die Leute sind toll hier", erzählt Amir Amirian, der zuvor im Vertrieb arbeitete und seine Zukunft in der Pflege sieht. Aus seiner Heimat im Iran schätzt er den Kontakt mit der ganzen Familie: "Wir haben mit Opa und Oma zusammengelebt, ich telefoniere noch täglich mit ihnen.

" Acht Schichten hat er gerade als Assistent hinter sich, aber das schreckt ihn nicht: Er möchte demnächst eine Ausbildung zum Pflegefachmann beginnen. Ein Freiwilliges Soziales Jahr hat ihn für den Beruf sensibilisiert. Man bekomme viel zurück von den Senioren, sagt er. Auch Pflegehelferin Ulrike Beuther-Fröhlich schätzt ihren Arbeitsplatz: "Man lebt hier mit, rund um die Uhr.

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" Das Verhältnis zu den Bewohnern ist familiär, es wird viel gescherzt. "Wir lachen viel", bestätigt Peter Schienbein die lockere Stimmung. An der Zimmertür des 79 Jahre alten gelernten Herrenschneiders hängt die blaue Raute des Hamburger SV. Regelmäßig bekommt er Besuch von seiner Frau und den Kindern.

Ob er das Zusammenleben mit seiner Ehefrau vermisse?

"Nein, sie kommt ja oft vorbei. " Eine Pflegekraft löst mit ihm Kreuzworträtsel. Gern spielen die Senioren auch Memory. In den Zimmern halten sich nur wenige auf, manche zu einem Mittagsschläfchen.

Die meisten schätzen das Beisammensein in der Wohnküche um den langen Tisch. Auf dem Sofa daneben nickt die eine oder andere Bewohnerin schon einmal ein. Zwei Bewohner mussten die Gemeinschaft seit ihrem Bestehen 2013 verlassen, weil das Miteinander wegen Auseinandersetzungen nicht mehr ging.

"Gewalt dulden wir nicht, das ist ein Ausschlusskriterium", sagt Andrea Meder, die als Sprecherin der Angehörigen fungiert. Der Betrieb läuft überwiegend reibungslos, schwierig ist es nur, Gelder für kleine Projekte zu beantragen. Gefördert wird die WG nicht, offiziell anerkannt ist sie auch nicht.

"Wir hätten gern einen rechtlichen Rahmen", sagt Meder. Es gebe immer Probleme mit Fördermitteln, da sie kein eingetragener Verein seien. In Holland gebe es das WG-Modell öfter, es sei auch anerkannt, berichtet sie. Bürgermeisterin Claudia Kalisch schätzt die Demenz-WG: "Seitens der Verwaltung stehen wir in engem Austausch mit Angehörigen der WG und beraten zu Fördermöglichkeiten.

" Voraussetzung für die Förderung sei in der Regel, dass ein Verein gegründet wird. "Dieser Schritt ist aufwendig. Wenn wir hier unterstützen können, tun wir auch das gern", sagt sie. In der Adventszeit werden zusammen Kekse gebacken, zum Fest ein Tannenbaum geschmückt.

"Das ist für viele emotional, manche werden auch traurig", berichtet Pflegekraft Stefanie Reinsch. Die 45-Jährige ist schon vier Jahre an der Seite der Demenzkranken.