Lungenkrebs im Endstadium: Wie eine Immuntherapie einer 39-Jährigen das Leben rettete

Eine 39-jährige Frau erhielt 2021 die Diagnose Lungenkrebs im Endstadium mit Metastasen. Durch eine Kombination aus Chemotherapie und Immuntherapie konnte der Tumor geschrumpft und operiert werden. Heute ist der Krebs nicht mehr aktiv, und sie lebt trotz anhaltender Therapie und Nebenwirkungen bewusst und voller Hoffnung auf den fünften Jahrestag ihrer Diagnose.

Katharina Muschiol (39) lebt mit einer Lungenkrebs -Diagnose im Endstadium, die ihr 2021 mitgeteilt wurde. Trotz Metastasen und inoperablem Tumor schrumpfte der Krebs durch eine Kombination aus Chemo- und Immuntherapie so stark, dass eine Operation möglich wurde.

Seit 2024 ist der Krebs nicht mehr aktiv, und ihr Zustand bleibt stabil. Sie erhält alle drei Wochen eine Immuntherapie, die sie als ihr "flüssiges Gold" bezeichnet. Die Therapie hat Nebenwirkungen wie erhöhten Puls und Konzentrationsprobleme, doch Katharina genießt ihr Leben intensiv, plant Urlaube im Voraus und freut sich auf den fünften Jahrestag ihrer Diagnose 2026, an dem sie sich als Langzeitüberlebende feiern will.

Zudem begleitet sie als Motivationssprecherin andere Krebspatienten und betont, dass die Immuntherapie ihr eine Zukunft geschenkt hat, die sie nie für möglich gehalten hätte





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