Lupin Staffel 4: Neue Staffel der Netflix-Serie angekündigt - Assanes nächster großer Coup und mögliches Treffen mit Sherlock Holmes

Die vierte Staffel von Lupin kehrt im Herbst zu Netflix zurück. Die Geschichte um Assane Diop setzt sich fort mit einem Gefängnisausbruch, der finalen Konfrontation mit Erzfeind Hubert Pellegrini und der spannenden Möglichkeit eines Aufeinandertreffens mit Sherlock Holmes.

Assane Diop steht vor neuen Abenteuern und weiteren kunstvollen Raubzügen. Netflix hat die vierte Staffel der Erfolgsserie Lupin für den Herbst angekündigt. Die dritte Staffel endete mit einem folgenschweren Coup, der Assane und seine Mitstreiter in eine schwierige Lage gebracht hat.

Am Ende der letzten Staffel trafen Benjamin Ferel, Claire, Raoul und Assanes Mutter Mariama am Bahnhof zusammen, ihre gepackten Koffer deuten darauf hin, dass sie Paris verlassen und einen Neuanfang wagen. Gleichzeitig erhält der inhaftierte Assane von einem Mithäftling einen Umschlag mit einem Kinderfoto, auf dem er ein Arsène-Lupin-Buch hält.

Diese Botschaft offenbart, dass sein Erzfeind Hubert Pellegrini in derselben Haftanstalt einsitzt - derselbe Mann, den Assane in Staffel 2 hinter Gitter brachte, nachdem Pellegrini für das Verbrechen verantwortlich war, das einst Assanes Vater Babakar angelastet wurde. Die neue Staffel verspricht daher einen intensiven und vorbereiteten Showdown zwischen den beiden Kontrahenten. Das bereits veröffentlichte Teaser-Video deutet zudem auf einen aufsehenerregenden Gefängnisausbruch hin, der Assane wieder in Freiheit bringen wird.

Ein lang diskutiertes Fan-Theorie besagt, dass Assane in der vierten Staffel auf Sherlock Holmes treffen könnte, denn in den Originalbüchern von Maurice Leblanc tritt der berühmte Detektiv unter dem Namen Herlock Sholmès auf. Showrunner George Kay hat diese Möglichkeit nicht ausgeschlossen: Es gibt Ideen, die er gern erkunden würde, und ein Aufeinandertreffen der beiden Fangemeinden auf einer Metaebene wäre ein faszinierender Moment. Bisher ist jedoch unklar, wer die Rolle des Herlock Sholmès übernehmen könnte.

Sicher ist, dass Omar Sy erneut Assane Diop verkörpert. Zur Rückkehr werden voraussichtlich auch Soufiane Guerrab als Guédira, Antoine Gouy als Benjamin Ferel, Ludivine Sagnier als Claire, Etan Simon als Raoul und Hervé Pierre als Hubert Pellegrini gehören. Damit bleibt das Kernensemble weitgehend erhalten und sorgt für Kontinuität in der packenden Geschichte um den eleganten Gentleman-Dieb





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lupin Netflix Assane Diop Omar Sy Staffel 4 Herbst Hubert Pellegrini Gefängnisausbruch Sherlock Holmes Herlock Sholmès George Kay Maurice Leblanc Arsène Lupin Französische Serie Krimi Thriller

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Kitchen Impossible“ 2026: Sendetermine und Übertragung von Staffel 11Die Kochshow „Kitchen Impossible“ ist 2026 mit neuen Folgen zurück. Hier erfahren Sie mehr zu den Sendeterminen und der Übertragung von Staffel 11.

Read more »

„Die Landarztpraxis“: Sendetermine von Staffel 4Die 4. Staffel von „Die Landarztpraxis“ läuft aktuell im Vorabendprogramm von Sat.1. Wie sehen die Sendetermine aus? Wir haben alle Infos zu den neuen Folgen.

Read more »

Produktionspause und neue Besetzung: Was Fans zur dritten Staffel von The Last of Us erwartetDie Dreharbeiten zur dritten Staffel von The Last of Us wurden vorübergehend unterbrochen. Gleichzeitig wird der Cast erweitert und erste Set-Fotos zeigen Lev und Abby. Alle Infos zu Start, Handlung und Besetzung.

Read more »

Netflix kündigt endlich Starttermin für 4. Staffel 'Lupin' an – doch deutsche Fans sind schon jetzt sauerMit „Lupin“ geht 2026 eine der erfolgreichsten Netflix-Serien in die vierte Runde. Jetzt gibt es endlich den konkreten Starttermin. Doch bei vielen deutschen Fans überwiegt aktuell Ärger statt Vorfreude.

Read more »