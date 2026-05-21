Lupita Nyong'o verteidigt ihre Besetzung in "Die Odyssee"

Lupita Nyong'o, bekannt aus Filmen wie "Black Panther" und "Us", hat sich zu ihrer Wahl als Helena von Troja in Christopher Nolans Epos "Die Odyssee" geäußert und die Kritik an ihrer Besetzung verteidigt. Sie betont, dass die Geschichte eine mythologische ist und dass die Besetzung repräsentativ für die Welt ist.

Erstmals hat sich nun auch Hollywoodstar Lupita Nyong'o zu ihrer Wahl als Helena von Troja in Christopher Nolan s Epos geäußert und weist die Kritik von sich.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Dass Christopher Nolans Filme lange vor dem Kinostart von sich reden machen, ist an sich keine ungewöhnliche Sache, schließlich hat der Meister-Regisseur bislang noch mit jedem Film für Aufsehen gesorgt.

Jedes seiner Werke zelebriert das Erlebnis Kino mit allen Sinnen und sollte, nein, muss wirklich immer im Kino genossen werden, wenn man sich als Filmfan betrachtet. In die Vorfreude und Begeisterung für seine Verfilmung von Homers antikem Epos mischt sich nun auch ein aufgedrängtes Thema, das hier eigentlich gar keine Daseinsberechtigung haben sollte: das der vermeintlich akkuraten Darstellung der Figuren.

Schließlich beinhaltet viele Fantasy-Elemente und Fabelwesen wie Zyklopen und Sirenen. Auch wenn es einen geschichtlichen Kern besitzt, ist Homers episches Gedicht keineswegs als Historienwerk zu betrachten. Als im Februar zunächst noch als Gerücht bekannt wurde, dass Lupita Nyong'o im Fantasy-Epos als Helena zu sehen sein werde, schrieb Musk, Nolan und Lupita Nyong'o dazu, sich gegen die Kritik an ihrer Besetzung zur Wehr zu setzen.

In erster Linie sei es eine mythologische Geschichte: "Ich unterstütze Christophers Absicht und die Version dieser Geschichte, die er erzählt. Unsere Besetzung steht repräsentativ für die Welt. Ich verbringe meine Zeit nicht damit, mich zu rechtfertigen. Die Kritik wird bestehen bleiben, ob ich mich mit ihr beschäftige oder nicht.

Es ist etwas Besonderes, Teil von ‚Die Odyssee‘ zu sein, weil es so riesig ist. Es umspannt Welten. Deshalb ist die Besetzung so, wie sie ist. Wir nehmen damit die epische Erzählung unserer Zeit ein.

Ich habe mich so geehrt gefühlt, mit dieser Rolle betraut worden zu sein.

" Ist das die reale Laufzeit von „Die Odysee“? Für wahre Filmfans stellt sich ohnehin aktuell nur eine Frage: Was ist die Laufzeit von „Die Odyssee“? Nolan ist bekannt dafür, seine Geschichten in ausufernden Bildern zu erzählen. Zuletzt gab es Hinweise, dass sein nächster Filmsein könnte.

Der Filmemacher selbst verriet lediglich, dass „Die Odyssee“ kürzer sein werde als „Oppenheimer“. Dieser hatte eine Laufzeit von 180 Minuten. Sogar 172 Minuten lang sein soll. Das wären gerade einmal acht Minuten weniger als beim Biopic zum theoretischen Physiker J. Robert Oppenheimer, das ihr





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