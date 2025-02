LUS-DAX Notiert Sich Leicht Schwacher

Der LUS-DAX verzeichnete leichte Verluste im XETRA-Handel, zeigte aber auf Jahressicht eine starke Performance. Deutsche Börse, Fresenius SE und Siemens Healthineers zählen zu den stärksten Werten des Index, während Porsche, Volkswagen und BMW unter Druck stehen.

Der LUS-DAX notierte sich um 12:23 Uhr im XETRA-Handel 0,01 Prozent schwächer bei 21.946,50 Punkten. Das Tagestief des LUS-DAX lag bei 21.883,00 Punkten, während das Tageshoch bei 21.980,50 Einheiten erreicht wurde. Der LUS-DAX zeigt seit Beginn des Jahres eine positive Entwicklung. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10. Januar 2025, einen Stand von 20.243,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.

November 2024, wies der LUS-DAX 19.426,00 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 9. Februar 2024, wies der LUS-DAX 16.958,00 Punkte auf. Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 9,93 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 21.980,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 19.828,50 Zählern verzeichnet.Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Börse (+ 1,16 Prozent auf 243,70 EUR), Fresenius SE (+ 0,96 Prozent auf 37,91 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,80 Prozent auf 57,82 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,75 Prozent auf 33,63 EUR) und SAP SE (+ 0,68 Prozent auf 273,65 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Porsche (-1,63 Prozent auf 55,64 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,36 Prozent auf 93,04 EUR), BMW (-1,30 Prozent auf 76,04 EUR), Porsche Automobil vz (-1,06 Prozent auf 36,48 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,04 Prozent auf 56,95 EUR) unter Druck. Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1.255.437 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 311,593 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.Die Porsche Automobil vz-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Porsche Automobil vz-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,12 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.





FinanzenNet / 🏆 78. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

LUS-DAX Aktienmarkt Deutsche Börse Fresenius SE Siemens Healthineers Porsche Volkswagen BMW

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Handel in der GewinnzoneZum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Weiterlesen »

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich mit positivem VorzeichenZum Handelsende zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Weiterlesen »

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Handel in der GewinnzoneZum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Weiterlesen »

LUS-DAX Notiert leicht unter dem TageshochDer LUS-DAX legt leicht nach, notiert aber leicht unter dem Tageshoch. Einzelwerte wie Siemens Healthineers und Siemens Energy stiegen, während BMW und Zalando nachgaben.

Weiterlesen »

DAX-Handel aktuell: DAX notiert zum Start im PlusNach den Gewinnen am Vortag geht es für den DAX auch am Mittwoch aufwärts.

Weiterlesen »

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des DienstagshandelsDer LUS-DAX bewegte sich zum Handelsende kaum.

Weiterlesen »