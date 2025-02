LUS-DAX schließt am Donnerstag 1,16 Prozent höher

Der LUS-DAX verzeichnet am Donnerstag einen Anstieg von 1,16 Prozent und schließt bei 22.579,00 Punkten. Selbsterklärende Erfolgsgeschichte des Index seit Jahresbeginn. Die Performance von Siemens, Volkswagen, BMW, Continental und Mercedes-Benz Group im LUS-DAX.

Am Donnerstag verzeichnete der LUS-DAX via XETRA einen Anstieg von 1,16 Prozent und schloss bei 22.579,00 Punkten. Der Tageshoch des LUS-DAX lag bei 22.622,50 Einheiten, während der tiefste Stand des Tages bei 22.306,00 Punkten registriert wurde. Seit Wochenbeginn hat der LUS-DAX einen Gewinn von Prozent erzielt. Vor einem Monat, am 13. Januar 2025, stand der Index bei 20.214,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13. November 2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 18.993,00 Punkten.

Vor einem Jahr, am 13. Februar 2024, lag der LUS-DAX bei 16.827,00 Punkten. Seit Beginn des Jahres 2025 ist der Index bereits um 13,10 Prozent gestiegen. In diesem Jahr hat der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 22.622,50 Punkten erreicht, während er mit 19.828,50 Punkten das Jahrestief markierte.Zu den Top-Aktien im LUS-DAX gehören derzeit Siemens (+ 7,26 Prozent auf 227,45 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 6,44 Prozent auf 99,78 EUR), BMW (+ 6,06 Prozent auf 80,86 EUR), Continental (+ 5,80 Prozent auf 69,68 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 5,40 Prozent auf 61,13 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind Deutsche Telekom (-1,55 Prozent auf 33,59 EUR), Deutsche Bank (-0,31 Prozent auf 19,16 EUR), RWE (-0,25 Prozent auf 28,38 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,04 Prozent auf 169,96 EUR) und Fresenius SE (+ 0,10 Prozent auf 38,22 EUR). Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 9.659.905 Aktien gehandelt. Mit 320,964 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf. Laut FactSet-Schätzung hat die Porsche Automobil vz-Aktie 2025 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 2,65. Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index





