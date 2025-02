LUS-DAX Steigt Leicht, SAP und Siemens Leiten Gewinner

Der LUS-DAX schloss den Handel am XETRA leicht im Gewinn, wobei SAP und Siemens die stärksten Gewinner-Aktien waren. Die Deutsche Telekom-Aktie hatte das größte Handelsvolumen.

Der LUS-DAX schloss den Handel am XETRA zuletzt um 0,38 Prozent fester bei 22.032,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte heute seinen höchsten Stand bei 22.050,00 Punkten und den Tiefststand bei 21.883,00 Einheiten. Der LUS-DAX hat seit Jahresbeginn 2025 bereits 10,36 Prozent gewonnen und erreichte dabei ein neues Jahreshoch bei 22.050,00 Punkten. Das Jahrestief des Index lag bei 19.828,50 Punkten.

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit SAP SE (+ 2,41 Prozent auf 278,35 EUR), Siemens (+ 1,78 Prozent auf 214,90 EUR), Deutsche Bank (+ 1,53 Prozent auf 18,79 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,35 Prozent auf 33,83 EUR) und Fresenius SE (+ 1,28 Prozent auf 38,03 EUR). An der anderen Seite des LUS-DAX-Index stehen QIAGEN (-1,76 Prozent auf 38,32 EUR), Porsche Automobil vz (-1,65 Prozent auf 36,26 EUR), Porsche (-1,63 Prozent auf 55,64 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,42 Prozent auf 29,86 EUR) und Bayer (-1,38 Prozent auf 20,73 EUR) unter Druck. Die Deutsche Telekom-Aktie verzeichnete das größte Handelsvolumen im LUS-DAX mit zuletzt 5.792.777 Aktien, gehandelt über XETRA. Die SAP SE-Aktie weist mit 311,593 Mrd. Euro die größte Marktkapitalisierung im LUS-DAX auf. Die Porsche Automobil vz-Aktie hat laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten mit 2,58. In Bezug auf die Dividendenrendite ragt die Porsche Automobil vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor





