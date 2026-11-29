Nach dem Aus von Mauro Lustrinelli hat Union Berlin schnell gehandelt: Der Däne Jess Thorup übernimmt das Traineramt und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2029.

Nach dem Lustrinelli-Aus steht der neue Coach sofort parat: Jess Thorup leitet ab sofort die Geschicke bei Union. Union Berlin hat Trainer Mauro Lustrinelli am späten Samstagabend entlassen.

Jetzt steht der Nachfolger wohl schon bereit. Das berichtetSein Arbeitspapier hat der Fußballlehrer aus Dänemark laut Bericht längst unterschrieben. Dabei handelt es sich keineswegs um ein kurzes Intermezzo, sondern das Team aus der Hauptstadt baut dauerhaft auf seine Dienste. Der Kontrakt des 56 Jahre alten Übungsleiters besitzt eine Gültigkeit bis 2029.

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Damit beweisen die Bosse eindrucksvoll, wie sehr sie von seinen Qualitäten überzeugt sind. Auch die Anhänger dürfen sich schon bald auf das erste Kennenlernen freuen: Gleich zu Wochenbeginn, also innerhalb der nächsten Tage, findet die offizielle Vorstellung des neuen Übungsleiters statt. Bereits während einer Medienrunde am Sonntag hatte Klubchef Dirk Zingler das genaue Anforderungsprofil skizziert. Demnach suchte man gezielt jemanden, „der die Stärken unseres Klubs gerne nutzen möchte, der diesen Fußball, der uns stark gemacht hat, auch mag“.