Die Union-Bossen haben Mauro Lustrinelli vom FC Thun als Wunschlösung für den Schweizer Meister-Trainer festgelegt, wobei Gespräche aktuell im Poker der Union sind. Finanzmöglichkeiten bedeuten wahrscheinlich hohe Kosten für Lustrinelli, sollte er wechseln, und für die Eisernen.

Das Rennen um den Schweizer Meister-Trainer geht in die heiße Phase! Nach BILD-Informationen haben sich die Union-Bosse um Sport chef Horst Heldt (56) und Präsident Dirk Zingler (61) auf Mauro Lustrinelli (50) vom FC Thun als Wunschlösung festgelegt.

Die Gespräche laufen – aktuell ist Union im Poker sogar in der Pole Position. Doch entschieden ist noch nichts! Denn auch Klubs aus Italien und der Bundesliga, darunter der 1. FC Köln, kämpfen weiter um den Schweizer Coach.

Dazu kommt: Union muss sich auch mit dem FC Thun einigen. Dort steht Lustrinelli noch bis 2028 unter Vertrag. Heißt: Sollte der Deal zustande kommen, dürfte er für die Eisernen teuer werden. Lustrinelli stieg erst vergangene Saison mit Thun in die erste Schweizer Liga auf – und holte direkt den Meistertitel.

Es war die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Ein Kunststück, das in der Schweiz bislang 74 Jahre lang keinem gelungen war. Seit 2022 ist Lustrinelli Cheftrainer im Berner Oberland. Zuvor coachte er erfolgreich die Schweizer U21-Nationalmannschaft.

Außerdem arbeitete er als Co-Trainer unter Köpenick-Legende Urs Fischer (60) in Thun. Der Schweizer steht für offensiven Fußball – und hat mehrfach bewiesen, dass er ein goldenes Händchen für junge Spieler besitzt. Schon im Winter hatten mehrere Bundesliga-Klubs Interesse an ihm.von der Zweiten Liga bis in die Champions League führte, ist der Trainerstuhl ein Schleudersitz. Weder Nenad Bjelica (161 Tage im Amt), noch Bo Svensson (179 Tage) oder Steffen Baumgart (464 Tage) konnten langfristig überzeugen.

Letztes Kapitel: Marli Eta, einst eine Riding-Jägerin bei Bayern München, wechselte in den Winter halbstündlich zur Bundesliga. Nach der Entlassung von Baumgart sprang Eta als Feuerwehrfrau für fünf Spiele ein. Nun wechselt sie zu den Union-Frauen. Lustrinelli soll bei Union die Fischer-Ära 2.0 einläuten – vorausgesetzt, der Schweizer sagt am Ende tatsächlich zu und Union einigt sich mit Thun





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