Union-Berlin-Trainer Mauro Lustrinelli will sein erfolgreiches Modell mit zwei starken Kapitänen in Köpenick etablieren. Doch die bisherigen Leader Khedira und Trimmel stehen vor ungewisser Zukunft. Kann er die Achse neu aufbauen?

Mauro Lustrinelli , der neue Trainer von Union Berlin , bringt ein Erfolgsrezept aus seiner Zeit beim FC Thun mit, das auf einer starken Achse aus zwei Kapitän en basiert.

In der Schweiz führte er mit Marco Bürki als Kapitän und Leonardo Bertone als Vize-Kapitän zum Aufstieg und später zum sensationellen Meistertitel. Beide Spieler wurden von Lustrinelli als aggressive Leitwölfe und Herz des Teams bezeichnet, die sich perfekt ergänzten und hohe Qualität sowie Persönlichkeit mitbrachten. Besonders die enge Vertrauensbasis zu Bürki, dem Bruder des ehemaligen BVB-Torwarts Roman Bürki, war entscheidend. Bürki beschrieb Lustrinelli als extrem akribisch und sauber, was sich auf die gesamte Mannschaft übertragen habe.

Auch Bertone hatte eine zentrale taktische Rolle und setzte die Konzepte des Trainers um. Doch in Berlin steht Lustrinelli vor der Herausforderung, dass die bisherigen Leitwölfe möglicherweise nicht mehr lange zur Verfügung stehen. Rani Khedira, der seit 2021 eine prägende Rolle als aggressiver Leader spielte und 185 Pflichtspiele absolvierte, könnte Union ein Jahr vor Vertragsende verlassen; Borussia Mönchengladbach zeigt Interesse. Seine Zukunft ist nach dem letzten Saisonspiel unklar, zumal er nach seiner WM-Teilnahme mit Tunesien noch keine Entscheidung getroffen hat.

Christopher Trimmel, 39 Jahre alt, bleibt zwar ein wichtiger Charakter in der Kabine, doch sein Einsatz als aktiver Leader auf dem Platz wird immer fraglicher, nachdem er in der vergangenen Saison oft früher ausgewechselt wurde. Es deutet viel darauf hin, dass Trimmel in seine letzte Saison bei Union geht. Somit muss Lustrinelli in Köpenick neue Führungspersönlichkeiten entwickeln oder finden, um sein bewährtes System der starken Achse umzusetzen.

Die Aufgabe ist immens, denn ohne verlässliche Kapitäne auf dem Platz, die die taktischen Vorgaben umsetzen und die Mannschaft emotional führen, könnte das Erfolgsrezept aus Thun nicht aufgehen. Gleichzeitig bietet sich die Chance, eine neue Ära zu prägen und Union nachhaltig zu stabilisieren. Gelingt ihm die Suche nach den passenden Leadern, hat der Verein das Potenzial, an die Erfolge der Vergangenheit anzuknüpfen und in der kommenden Saison ähnlich dominant aufzutreten wie einst der FC Thun unter Lustrinelli





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