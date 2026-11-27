Komiker Lutz van der Horst offenbart seine Kampagne gegen Drogen und Alkohol. Die heute-show war der Wendepunkt, der ihn aus der Krise holte und vor gefährlichen Substanzen schützte.

Lutz van der Horst blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück, die weit von der humorvollen Bühne der "heute-show" entfernt lag. Der 51 Jahre alte Komiker und Autor gibt im Podcast " Deutschland3000" gemeinsam mit der Journalistin Eva Schulz Einblicke in eine Zeit, die er als kritisch und gefährlich beschreibt. Van der Horst offenbart, dass seine aktuelle Tätigkeit als Außenreporter für die ZDF-Satiresendung ihn letztlich aus einer tiefen persönlichen Krise gerettet hat. Er selbst schätzt die Bedeutung dieses karrieretechnischen und privaten Wendepunkts so hoch ein, dass er den humoristischen Beitrag der Sendung fast schon als Leben rettend betrachtet.

Karriere-Tief und der Ausweg über die heute-show

Die Wende in van der Horsts Karriere und Privatleben begann nach einem dramatischen Niedergang Mitte der 2000er Jahre. Anfang der 2000er-Jahre hatte er zunächst als "Blasehase" in der Sendung "TV total" Aufmerksamkeit erregt. Doch als er dort eigene Umfragen durchführte, war seine Popularität schlagartig vorbei. Im Jahr 2004 erlebte er vor den Kameras einen totalen Zusammenbruch, was seine berufliche Zukunft betraf. In der Folge schickte er kontinuierlich sogenannte Showreels an verschiedene Sender und Formate mit der Botschaft, dass er unterhaltsam sei und bereits Erfolge als "Blasehase" vorweisen könne.

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Der entscheidende Durchbruch gelang ihm erst im Jahr 2009, als er sich bei der "heute-show" bewarb. Van der Horst drehte eine humoristische Straßenumfrage, die er als seinen Weg in die Sendung bezeichnet. Moderatoren wie Oliver Welke, damals 60 Jahre alt, entschieden darüber, ob sein Material gezeigt wurde. Van der Horst war sich zunächst sicher, dass er in der Show keine Rolle spielen würde, doch sein Band wurde tatsächlich ausgestrahlt. Dieser Moment markierte den Anfang seiner langjährigen und erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem ZDF, die er bis heute fortführt.

Die verdrängte Realität von Partykonsum und Substanzmissbrauch

Neben den beruflichen Turbulenzen verbarg sich in dieser Zeit eine enorme private Gefahr, die van der Horst öffentlich thematisiert. Er warnt davor, dass das Partyleben oft unterschätzt wird, insbesondere wenn es um den Konsum von Partydrogen geht. Er vergleicht die Dynamik mit der von Alkohol, wobei die Verfügbarkeit im eigenen Umfeld oft das erste Risiko darstellt. Van der Horst betonte, dass er zu Hause keine Drogen hatte und unter der Woche nicht verleitet wurde, doch die Verlockung in sozialen Situationen war beträchtlich.

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Er beschreibt einen schleichenden Prozess, bei dem man versucht, sich von Enttäuschungen und einem als unangenehm empfundenen Leben abzulenken. Man glaubt, noch alles unter Kontrolle zu haben, selbst wenn man nachts feiert und am Tag verkaternt ist. Die Gefahr entsteht, wenn einem eine Droge angeboten wird, die man einmalig testet. Mit der Zeit wird deutlich, dass das Feiern ohne diese Substanzen nicht mehr möglich erscheint. Das eigentliche Problem sei nicht der immediate Effekt der Droge, sondern die Abhängigkeit, die entsteht, wenn man sie nicht einnimmt. Van der Horst stellt klar, dass das Wiederherstellen der Freiheit von dieser Abhängigkeit äußerst schwierig ist.

Verzicht als Schlüssel zur kreativen und persönlichen Gesundheit

Um sich von diesen destruktiven Mustern zu lösen, zog van der Horst radikale Konsequenzen. Er verzichtet seither vollständig auf Alkohol und hat keinen Bezug mehr zu Partydrogen. Auch das soziale Feiern ist aus seinem Leben verschwunden. Er betont, dass er froh ist, dass diese dunkle Phase der Vergangenheit angehört. Die konsequente Abstinenz half ihm, die Intuition zu stärken, die ihm bereits während der Alkoholphase signalisiert hatte, dass das Trinken ihm nicht guttat. Van der Horst erklärt, dass Substanzen wie Alkohol und Drogen den Menschen belügen und man immer wieder auf diese falschen Versprechen hereinfallt.

Für Menschen, die aktuell experimentieren oder Probleme mit Sucht haben, gibt van der Horst einen klaren Rat: Fange erst gar nicht an. Er ist der festen Überzeugung, dass Prävention der beste Schutz ist. Die neue berufliche Herausforderung bei der "heute-show" gab ihm die Möglichkeit, wieder kreativ zu sein und sich authentisch zu zeigen, ohne sich durch Substanzen betäuben zu müssen. Diese Anerkennung und der kreative Flow waren entscheidend, um das Selbstmitleid und die Flucht in das Partyleben zu überwinden.

Kontaktmöglichkeiten für Betroffene und Präventionsarbeit

Van der Horsts Offenheit über seine Vergangenheit dient auch als Appell an die Öffentlichkeit. In Deutschland stehen Betroffenen verschiedene Hilfsangebote zur Verfügung. Die "Sucht & Drogen Hotline" ist unter der Telefonnummer 01806/31 30 31 erreichbar. Das Angebot des Bundesinstituts für Gesundheit steht täglich zwischen 08:00 Uhr und 24:00 Uhr zur Verfügung. Für Anrufe aus dem Fest- und Mobilfunknetz fallen Gebühren in Höhe von 20 Cent an. Diese Infrastruktur ist ein wichtiger Baustein, um Menschen in Krisensituationen wie jenen, die Lutz van der Horst früher durchlebte, schnell und niedrigschwellig Unterstützung zu bieten.