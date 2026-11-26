Neuseelands Ministerpräsident Christopher Luxon scheitert mit seiner Koalition knapp an der absoluten Mehrheit. Die neue Partei Opportunity mit sieben Sitzen könnte zur Königsmacherin werden und Verhandlungen mit beiden Lagern in Aussicht stellen.

Regierungschef Christopher Luxon hofft auf eine zweite Amtszeit. Neuseeland s bisherige Regierung steht wegen des äußerst knappen Ausgangs der Parlamentswahl vor schwierigen Koalitionsverhandlungen. Das konservative Bündnis von Ministerpräsident Christopher Luxon verfehlte laut dem drei Wochen nach der Abstimmung bekanntgegebenen amtlichen Endergebnis die absolute Mehrheit um einen Sitz.

Die neue Mitte-Partei Opportunity könnte nun entscheiden, wer künftig das Land regiert. First kommen nach der Wahl vom 7. November zusammen auf 65 der 130 Sitze im Parlament. Für eine Mehrheit sind 66 Mandate nötig.

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Das Oppositionslager aus der sozialdemokratischen Labour-Partei von Ex-Ministerpräsident Chris Hipkins, Grünen und der Maori-Partei Te Pati Maori erreicht 58 Sitze. Die sieben Mandate von Opportunity würden ihr somit nicht für eine Mehrheit reichen, aber ein parlamentarisches Patt entstehen lassen, wenn sie gemeinsame Sache machen. Die Suche nach einer tragfähigen Regierungsvereinbarung dürfte also schwierig und möglicherweise auch langwierig werden.