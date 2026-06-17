Luxuriöser Resort-Stil: Die perfekte Longbluse für Ihren Sommerlook

Diese elegante Longbluse bringt den luxuriösen Resort-Stil von 'The White Lotus' in Ihren Sommerlook. Das Blusenshirt ist luftig, atmungsaktiv und strapazierfähig und kann unkompliziert zu Jeans, Shorts oder Leggings getragen werden.

Erleben Sie den luxuriösen Resort-Stil von ' The White Lotus ' mit dieser eleganten Longbluse , die perfekt in Ihren Sommerlook passt. Die Bluse aus 80% Baumwolle und 20% Leinen ist luftig, atmungsaktiv und strapazierfähig.

Der lockere 'Loose Fit'-Schnitt und das Bindeband ermöglichen es Ihnen, Ihre Taille zu betonen oder die Bluse bewusst locker fallen zu lassen. Der kurze Arm macht sie sommertauglich, während der Hemdkragen und der Knopfverschluss für eine klassische, gepflegte Note sorgen. Die Crinkle-Optik macht den Look entspannt und passt perfekt in den Frühling und Sommer. Die Longbluse ist einfarbig und kann mit hochgerollten Ärmeln besonders lässig wirken.

Sie können sie unkompliziert zu Jeans, Shorts oder Leggings tragen. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, diesen luxuriösen Resort-Stil in Ihren Alltag zu integrieren





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